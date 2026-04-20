Здоров’я
2
3 хв

Авіценна Мед: приватна клініка в Києві, де лікують причину, а не симптоми Новини компаній

Вибір клініки часто виявляється складнішим, ніж здається. Людина витрачає не лише гроші, а й час і внутрішній ресурс — тому очікує не красивої оболонки, а зрозумілої системи допомоги. Медичний центр сьогодні оцінюють за тим, наскільки логічно в ньому побудовані консультації, діагностика, лікування та подальший супровід.

Одна з типових проблем для пацієнта — розірваний маршрут: після першого прийому доводиться окремо шукати лабораторію, діагностику, суміжних спеціалістів і вже потім повертатися з результатами. Медичний центр у Києві Avicenna Med виглядає як приклад іншої моделі, де ключові етапи допомоги зібрані в межах одного простору. Довіра до медицини формується не словами, а досвідом — і якщо клініка допомагає швидко зрозуміти ситуацію, це відчувається вже з перших етапів.

Як з'явилась Авіценна Мед і чому саме це ім'я

Avicenna Med відкрилася у 2017 році на вул. Дегтярівській, 48 у Києві — поруч з метро Лук'янівська та Дорогожичі. Для багатопрофільного медичного центру зручна локація важлива: коли йдеться про консультацію або обстеження, зайва логістика лише ускладнює процес.

Назва відсилає до постаті Авіценни — середньовічного лікаря та філософа, автора "Книги зцілення". У контексті клініки це не просто історична асоціація, а позначення підходу: розглядати стан пацієнта ширше за один симптом і будувати допомогу комплексно. Саме тому Avicenna Med позиціонується як медичний центр, де консультації, діагностика, лікування та спостереження поєднані в одній системі.

Що лікують в Авіценна Мед

Клініка охоплює загальну хірургію та онкохірургію, урологію та дитячу урологію, гінекологію, проктологію, кардіологію, неврологію, терапію, стоматологію, пластичну та баріатричну хірургію. Приймають дорослих і дітей — це зручно для сімей, яким важливо отримувати комплексні медичні послуги в одному місці. 

У межах одного медичного центру можна не лише потрапити на первинну консультацію, а й побудувати подальший маршрут без переходів між різними закладами. Наприклад, біль у животі може потребувати консультації терапевта, хірурга, гінеколога або уролога одночасно — і саме в таких ситуаціях багатопрофільний формат особливо добре працює.

Технологічна база: від 3D-лапароскопії до роботичної хірургії

Технологічна база клініки побудована навколо малоінвазивного підходу — зменшити травматизацію тканин і скоротити відновлення. Важливу роль відіграє 3D-лапароскопія: вона дає хірургу більш точну візуалізацію операційного поля, а пацієнту — менш травматичне втручання та простіше відновлення.

Окремий напрям — роботична хірургія на базі системи Da Vinci. Вона застосовується насамперед у складних операціях з онкохірургії та урології, де важлива максимальна точність рухів. Власна лабораторія з режимом CITO, УЗД, ендоскопія та ЕКГ дозволяють пройти консультацію, здати аналізи та базову діагностику за один візит — без зайвих переходів між закладами.

Стаціонар приватної клініки Avicenna Med

Стаціонар в Avicenna Med побудований навколо двох базових речей: безпеки та комфорту. Він працює за чотирма напрямами — урологічним, хірургічним, терапевтичним і гінекологічним. Передбачені сучасні операційні, палата інтенсивної терапії, цілодобовий нагляд лікарів і медсестер, можливість відвідування рідними. Пацієнт не залишається наодинці з хворобою — контроль стану ведеться на кожному етапі.

Коротке інтерв'ю з головним лікарем Юсефом Рамі Мухаммедовичем

- Яку ідею ви вкладали, обираючи назву "Авіценна"?

Юсеф Рамі Мухаммедович: Це справді "обіцянка пацієнтам", яку клініка має підтверджувати щодня — підходом, рішеннями та результатами лікування.

- Які операції проводять за допомогою роботів? Чи бувають випадки, коли робот не підходить?

Юсеф Рамі Мухаммедович: Роботична система дає можливість працювати максимально делікатно, особливо в онкохірургії — видаляти уражені тканини, зберігаючи здорові. Але робот — це інструмент, а не самостійний учасник операції. Рішення завжди приймає лікар, виходячи з безпеки та користі для пацієнта.

- Яким ви бачите "Авіценну" через 10 років?

Юсеф Рамі Мухаммедович: Хотілося б, щоб клініка асоціювалася з сильною медичною системою, якій довіряють і в Україні, і за її межами — щоб пацієнти з різних країн їхали сюди за якісним лікуванням та сучасними технологіями.

