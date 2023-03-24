Багато хто ігнорує: лікарі вказали на ранковий симптом раку

Дуже складно виявити рак. Однак виявляється, є перші ознаки, які можуть допомогти в цьому. Деякі з них проявляються лише зранку, хоча ці симптоми часто ігнорують. Які ознаки раку в організмі — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В India Times повідомили про перший симптом, який може вказувати на розвиток онкології.

Як кажуть експерти, вранішній кашель може свідчити не лише про хронічну втому, але й про рак. Особливо, якщо людина прокидається і одразу починає кашляти. Також це може свідчити і про інші серйозні захворювання, тому перевіритися дуже важливо.

Найчастіше з кашлем зранку прокидаються курці. Такий стан повинен насторожити в тому разі, якщо кашель триває понад два тижні. Лікарі радять частіше перевірятися у лікаря всім людям, які багато курять.

Ще однією важливою ознакою раку, яка допомагає виявити серйозну недугу на перших стадіях, можна назвати випадки, коли люди прокидають з болем у горлі, який протягом дня минає. Обов'язково зверніться до лікаря і пройдіть всі необхідні аналізи, якщо цей стан зберігається два тижні або довше.

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