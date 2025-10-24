- Дата публікації
Банан: користь фрукта, про яку ви точно не знали
Банани допомагають підтримати електролітний баланс, збільшити заряд енергії та покращити здоров’я кишківника.
Банани багаті на вітаміни, калій та інші необхідні мінерали, які допомагають організму виконувати життєво важливі функції. Вони також є прекрасним джерелом вуглеводів, які є основним джерелом енергії нашого організму.
Про користь популярного фрукта пише eVnExpress.
Підтримує здоров’я серця
Калій у бананах допомагає нервовим клітинам передавати сигнали, які підтримують регулярне серцебиття та підтримують функцію м’язів. Продукти, багаті на калій, можуть допомогти запобігти атеросклерозу та високому кров’яному тиску. Людям з проблемами нирок варто проконсультуватися з лікарем, перш ніж вживати банани, оскільки надмірне споживання калію може навантажувати нирки.
Сприяє травленню
Пектин у бананах допомагає контролювати швидкість перетравлення вуглеводів. Банани також містять пробіотики, які є корисними кишківниковими бактеріями, та пребіотики.
Банани містять фруктоолігосахариди (ФОС), тип вуглеводів, які організм не повністю перетравлює. ФОС допомагають підтримувати здоровий баланс корисних бактерій у товстому кишківнику.
Допомагає контролювати вагу
Вживання продуктів з низьким або середнім глікемічним індексом та високим вмістом клітковини, таких як банани, може сприяти зниженню ваги. Середній стиглий банан містить близько 3 г клітковини, або приблизно 10% рекомендованої добової норми. Більшість клітковини в бананах є розчинною, що допомагає контролювати рівень холестерину та кров’яний тиск, а також зменшувати запалення.
Покращує відновлення після тренування
Банани містять вуглеводи, які допомагають поповнювати глікоген, покращують засвоєння білка та швидко відновлюють енергію. Калій у бананах допомагає збалансувати електроліти та зменшити м’язові судоми, а антиоксиданти допомагають полегшити запалення.
Покращує настрій та пам’ять
Банани містять амінокислоту триптофан, яку організм перетворює на серотонін для покращення настрою та сну. Інші сполуки в бананах також допомагають запобігти когнітивному зниженню, можливої причини втрати пам’яті.
Важливо: людям з діабетом варто уникати вживання занадто великої кількості стиглих бананів та контролювати рівень цукру в крові після вживання великої кількості цукру та вуглеводів. У деяких людей може виникнути алергія на банани з такими симптомами, як кропив’янка або свербіж, свербіж у горлі або м’язові судоми, ангіоневротичний набряк та набряк шкіри.
