Банан: користь фрукта, про яку ви точно не знали

Банани корисні для здоров’я / © Pixabay

Банани багаті на вітаміни, калій та інші необхідні мінерали, які допомагають організму виконувати життєво важливі функції. Вони також є прекрасним джерелом вуглеводів, які є основним джерелом енергії нашого організму.

Про користь популярного фрукта пише eVnExpress.

Підтримує здоров’я серця

Калій у бананах допомагає нервовим клітинам передавати сигнали, які підтримують регулярне серцебиття та підтримують функцію м’язів. Продукти, багаті на калій, можуть допомогти запобігти атеросклерозу та високому кров’яному тиску. Людям з проблемами нирок варто проконсультуватися з лікарем, перш ніж вживати банани, оскільки надмірне споживання калію може навантажувати нирки.

Сприяє травленню

Пектин у бананах допомагає контролювати швидкість перетравлення вуглеводів. Банани також містять пробіотики, які є корисними кишківниковими бактеріями, та пребіотики.

Банани містять фруктоолігосахариди (ФОС), тип вуглеводів, які організм не повністю перетравлює. ФОС допомагають підтримувати здоровий баланс корисних бактерій у товстому кишківнику.

Допомагає контролювати вагу

Вживання продуктів з низьким або середнім глікемічним індексом та високим вмістом клітковини, таких як банани, може сприяти зниженню ваги. Середній стиглий банан містить близько 3 г клітковини, або приблизно 10% рекомендованої добової норми. Більшість клітковини в бананах є розчинною, що допомагає контролювати рівень холестерину та кров’яний тиск, а також зменшувати запалення.

Покращує відновлення після тренування

Банани містять вуглеводи, які допомагають поповнювати глікоген, покращують засвоєння білка та швидко відновлюють енергію. Калій у бананах допомагає збалансувати електроліти та зменшити м’язові судоми, а антиоксиданти допомагають полегшити запалення.

Покращує настрій та пам’ять

Банани містять амінокислоту триптофан, яку організм перетворює на серотонін для покращення настрою та сну. Інші сполуки в бананах також допомагають запобігти когнітивному зниженню, можливої ​​причини втрати пам’яті.

Важливо: людям з діабетом варто уникати вживання занадто великої кількості стиглих бананів та контролювати рівень цукру в крові після вживання великої кількості цукру та вуглеводів. У деяких людей може виникнути алергія на банани з такими симптомами, як кропив’янка або свербіж, свербіж у горлі або м’язові судоми, ангіоневротичний набряк та набряк шкіри.

