Батьки виявили рак у маленького сина під час фотографування: що вони помітили

Мама і тато отримали жахливу звістку про свого сина після того, як помітили "дивний блиск" в його очах.

Про це пише LADbible.

30-річна мама Лоурі Галлагер та її партнер Шейн Стівенсон почали хвилюватися після того, як помітили, що ліве око їхнього сина Купера дає білий відблиск щоразу, коли вони вимикають світло.

Спочатку Лоурі не дуже хвилювалася, коли помітила невелику різницю в тому, який вигляд мають очі її сина, але коли вона звернула увагу на те, який вигляд має його ліве око без світла, вони пошукали в Google, щоб перевірити, чи є про що турбуватися.

Пошукова система підказала їм, що це може бути "ретинобластома", тип раку очей, який може вражати маленьких дітей і який можна виявити за допомогою спалаху фотоапарата. Батьки зробили купу фотографій Купера з увімкненим спалахом, і на кожній із них було видно біле світіння в його очах.

Купер / Фото: Kennedy

Поспішаючи відвезти малюка до Бірмінгемської дитячої лікарні, батьки були шоковані, коли дізналися, що у їхнього сина діагностували односторонню ретинобластому, яка зробила хлопчика незрячим на ліве око, але їм сказали, що є шанс, що він зможе зберегти зір за допомогою хіміотерапії.

Шейн зазначив, що "не гарантовано", що малюк зможе зберегти зір навіть після хіміотерапії, і сказав, що "ніщо не підготує вас до того, щоб почути, що ваша дитина хвора на рак".

Мама хлопчика пригадала: "Тиждень перед тим, як ми дізналися, що це було, був найгіршим тижнем. Я не знала, що це, наскільки це смертельно, якщо це пошириться, я думала, чи не втратить він око. Принаймні тоді ми знали, що це було і який був план, це було невеликим полегшенням, тому що спекуляції закінчилися. Я просто оніміла, я не знала, що відчувати".

Купер / Фото: Kennedy

Малюк проходить курс внутрішньоартеріальної хіміотерапії, і йому доведеться пройти через хіміотерапевтичні ін'єкції та лазерну терапію, що займе щонайменше два роки.

Батьки кажуть, що хлопчик добре тримається і все ще залишається бешкетником, але "не розуміє" деяких частин лікування.

Пара радить іншим батькам бути пильними щодо таких речей і не залишати їх без уваги.

Лоурі та Шейн із дітьми / Фото: Kennedy

Нагадаємо, хірург підхопив рідкісний рак у пацієнта під час операції. Це надзвичайно рідкісний випадок.

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