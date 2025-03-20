Батько трьох дітей раптово помер після того, як "випив забагато води"

Вживання великої кількості води зазвичай асоціюється з чудовим вибором для здоров'я, але в результаті це коштувало одному чоловікові життя.

В Ірландії суд заслухав справу Шона О'Доннелла, який помер після смертельної "водної інтоксикації" невдовзі після виписки з лікарні, повідомляє Irish Independent.

59-річний чоловік з Дубліна був записаний на планову процедуру в університетську лікарню Святого Вінсента ще в січні 2020 року.

Невідома операція минула за планом, і медичний персонал рекомендував О'Доннеллу пити багато води після неї – те, що згодом виявилося фатальним.

Те, що сталося з чоловіком, з медичної точки зору називається гіпонатріємією, і спровокувати її можна відносно легко.

Експерти попереджають, що лише 1,4 літра води, тобто близько шести чашок за годину може спровокувати цей стан.

Вода є досить важливою і життєво необхідною для життя і здорового самопочуття, однак її надмірне споживання протягом занадто короткого періоду часу може виявитися смертельно небезпечним.

Занадто велика кількість може призвести до дисбалансу натрію в організмі; натрій – це електроліт, який допомагає регулювати кількість води в тканинах. Якщо його не вистачає в організмі, вода може накопичуватися в клітинах і навколо них, що призводить до їхнього набрякання.

Якщо води в організмі занадто багато, кров стає водянистою. Вона притягується до ділянок, де концентрація солі та інших розчинених речовин вища, і в цей момент потрапляє в клітини, які набрякають, намагаючись звільнити для неї місце.

Це може бути особливо небезпечно, коли йдеться про мозок, оскільки він не може належним чином розширюватися через те, що щільно обмежений черепом.

У випадку з О'Доннеллом його мозок набряк від надмірної кількості води, що призвело до судом, зупинки серця і смерті в той же день, коли він покинув лікарню.

Гіпонатріємія також може бути спровокована споживанням нормальної кількості води у деяких вразливих пацієнтів, а кількість, необхідна для її виникнення у здорових людей, може відрізнятися у різних людей.

Університетські лікарні заявили, що "не існує певної кількості води, яка спричиняє водну інтоксикацію", але вони зазначають, що нирки можуть переробляти приблизно один літр рідини на годину, тому може бути ризиковано споживати будь-яку кількість води, що перевищує цей показник, протягом безперервної кількості годин.

Лікарня Святого Вінсента визнала порушення обов'язку догляду за пацієнтом, і його сім'ї виплатили 35 000 євро за моральну шкоду.

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