Бджола вжалила чоловіка просто в око: що з ним сталося (фото)

В одному з небагатьох у світі випадків, задокументованих з медичної точки зору, чоловіка з Філадельфії вкусила бджола просто в очне яблуко, після чого йому довелося пережити серйозні наслідки.

Про це повідомляє Oddity Central.

55-річний американець звернувся до відділення швидкої допомоги зі скаргами на різке погіршення зору та біль у правому оці після укусу бджоли в очне яблуко за два дні до цього. Пацієнт розповів медикам, що одразу після укусу звернувся до лікарні, де з ока витягли бджолине жало і відпустили його додому. Лише виявилося, що вони зробили не дуже добре, і шматочок жала залишився в очному яблуці чоловіка.

Оглянувши його праве око через два дні після укусу бджоли, експерти-офтальмологи виявили, що воно набрякло, запалилося і налилося кров'ю, причому кров помітно скупчилася внизу райдужної оболонки. Чоловік також відчував сильний біль, і швидкий тест показав, що його зір погіршився до того, що він ледве міг порахувати пальці.

Оглянувши очне яблуко чоловіка за допомогою щілинної лампи, мікроскопа з яскравим світлом, лікарі змогли виявити проблему - гострий фрагмент жала просто на межі між рогівкою та білком ока. Вони витягли його за допомогою спеціального офтальмологічного пінцета і призначили місцеві антибактеріальні та преднізолонові очні краплі.

Око чоловіка після укусу бджоли / Фото: The New England Journal of Medicine

Стан чоловіка покращився не одразу, але медики повідомили, що через п'ять місяців спостереження його зір покращився до 20/25. Щодо того, як чоловік примудрився отримати укус в очне яблуко, деталі невідомі, але можна припустити, що йому неймовірно не пощастило, оскільки подібні інциденти трапляються вкрай рідко, і в науковій літературі є лише декілька задокументованих випадків.

Нагадаємо, шестеро рибалок випили з пляшок, які знайшли у морі. У результаті, четверо моряків померли і ще двоє перебувають у важкому стані після вживання невідомої рідини.

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