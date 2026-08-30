Бджола, блоха чи клоп: як розпізнати укус і не пропустити небезпечні симптоми

Як розпізнати укус комахи і надати допомогу

Реклама

Улітку та восени активність комах різко зростає. Покусати можуть комарі, клопи, блохи чи бджоли. Всі ці укуси дуже неприємні, сильно сверблять і можуть мати неприємні наслідки. Як зняти подразнення від укусу клопів, бліх чи бджіл?

Про це пише Egészség Kalauz.

Реклама

Вкусила бджола, блоха чи клопи: як зняти подразнення та запобігти наслідкам

Звичайний укус комахи проявляється невеликою рожевою або червоною припухлістю з цяткою посередині. Зазвичай такі укуси сверблять і викликають подразнення. Проте в деяких випадках наслідки бувають значно серйознішими.

Реклама

Кліщі можуть виступати переносниками небезпечних інфекцій — кліщового енцефаліту та хвороби Лайма. Блохи також небезпечні: саме через них поширюється бактерія Yersinia pestis, яка викликає чуму.

Інфекція потрапляє до людини від інфікованих гризунів, що стає початком розвитку бубонної форми захворювання. Вдома лікувати таке ураження неможливо — пацієнту потрібна термінова госпіталізація та курс антибіотиків.

Крім того, будь-який укус може викликати гостру алергічну реакцію — анафілактичний шок чи набряк гортані.

Як надати першу допомогу після укусу комах

Для більшості укусів достатньо базової гігієни та місцевого лікування:

Реклама

Промийте уражене місце водою з милом. Щоб зняти набряк і зменшити свербіж, прикладіть холодний компрес на 10–15 хвилин. Лід обов’язково загортайте в тканину чи рушник. Не чухайте ділянку укусу, щоб не пошкодити шкіру та не занести інфекцію. Якщо втриматися важко, фахівці радять обережно погладжувати шкіру подушечками пальців, а не нігтями. Зменшити запалення допомагають антигістамінні гелі та креми. У деяких випадках за рекомендацією лікаря чи фармацевта коротким курсом застосовують засоби з гідрокортизоном.

У випадках укусів мурах для нейтралізації мурашиної кислоти іноді радять наносити слабкий лужний розчин. Це, наприклад, може бути паста з харчової соди.

Якщо ви виявили на тілі кліща, його потрібно витягти якнайшвидше за допомогою пінцета або спеціальної медичної «викрутки» для кліщів. Захопіть комаху якомога ближче до шкіри, і витягніть рівним рухом угору.

Категорично заборонено змащувати кліща олією, жиром, спиртом, а також крутити чи стискати його черевце. Якщо в шкірі залишиться фрагмент кліща, може виникнути невелике запалення.

Після видалення кліща слід записати дату укусу та спостерігати за самопочуттям упродовж кількох тижнів. Специфічна червона пляма, яка поступово розростається, зазвичай з’являється на 3–30-й день. Поява цієї плями, а також головний біль чи підвищена втома є приводом для термінового візиту до лікаря.

Реклама

Як відрізняти укуси комах

Зовні укуси схожі, але мають свої особливості розташування. Комарі зазвичай кусають хаотично на відкритих ділянках тіла. Блохи залишають скупчення укусів у районі кісточок та гомілок. Постільні клопи кусають доріжками або невеликими групами. При цьому поява клопів не пов’язана із брудом у домі — їх можна випадково принести з речами, меблями чи багажем.

Для профілактики під час виходів на природу рекомендують одягати закритий одяг, заправляти штани в шкарпетки, використовувати репеленти, а після прогулянки ретельно оглядати все тіло.

Удома встановіть москітні сітки, регулярно періть постіль за високих температур і своєчасно обробляйте тварин проти бліх.

До лікаря необхідно звернутися у випадках великих червоних плям та набряків по всьому тілу, за появи гною, відчуття гарячки чи підвищення температури.

Якщо після укусу комахи виникло утруднене чи свистяче дихання, набряк язика чи горла, важкість при ковтанні, запаморочення або раптова слабкість — терміново викликайте швидку допомогу.

Перша допомога після укусу бджоли чи оси

Нагадаємо, що влітку укуси бджіл та ос трапляються досить часто, викликаючи біль, набряк і свербіж. У разі укусу бджоли першочергово слід обережно зішкребти жало нігтем або пластиковою карткою, уникаючи стискання пальцями чи пінцетом.

Далі ділянку треба промити водою з милом, обробити антисептиком і прикласти холодний компрес на 10–15 хвилин. Для зменшення симптомів можна прийняти антигістамінний препарат, використати спеціальний гель або нанести кашку з харчової соди чи подрібнене активоване вугілля.

Негайно викликати швидку допомогу потрібно за умови укусів у шию, губу чи язик, а також у разі появи утрудненого дихання, запаморочення чи сильного набряку. Водночас медики застерігають: у разі укусу змії категорично заборонено висмоктувати отруту, робити розрізи, накладати джгут, прикладати лід чи вживати алкоголь.

Новини партнерів

Новини партнерів