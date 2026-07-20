Українських школярів хочуть "вберегти" від шаурми: в Раді приготували рішення проти "сміттєвої їжі"

Біля шкіл в Україні хочуть заборонити продаж шкідливої їжі / © ТСН.ua

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До Верховної Ради України надійшов пакет із двох пов’язаних законопроєктів, які пропонують заборону продавати їжу з незбалансованим вмістом поживних речовин у радіусі 400 метрів від навчальних закладів, а також запровадження штрафів за недотримання цих правил.

Йдеться про те, що в Україні хочуть заборонити продавати біля шкіл та садочків чипси, шаурму, фастфуд у магазинах та МАФах. У законопроєкті це називають «сміттєвою їжею».

В Україні хочуть заборонити продаж шкідливої їжі біля шкіл та садочків

Більше про це йдеться у законопроєктах №15428 та № 15429. Автори ініціативи прагнуть сформувати навколо освітніх установ так званий «безпечний харчовий периметр».

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За словами авторів документу, потреба в таких заходах зумовлена погіршенням стану здоров’я дітей в Україні. Зокрема, фіксується зростання випадків аліментарного ожиріння, серцево-судинних патологій та цукрового діабету II типу серед школярів.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я вказують, що однією з головних причин таких захворювань є надмірне споживання їжі з високим вмістом доданого цукру, натрію та насичених жирів, яка продається й рекламується поблизу шкіл.

Попри те, що Кабінет Міністрів України раніше встановив норми щодо вмісту цукру, солі та жирів у шкільних їдальнях, учні продовжують купувати так звану «сміттєву їжу» у торгівельних точках і МАФах поруч із навчальними закладами під час перерв. Це зменшує ефективність реформи шкільного харчування та потребує запровадження нових правил поза межами шкіл.

У законопроєкті № 15428 пропонують визначити граничні показники для солі, цукру, насичених жирів та трансжирів. Очікується, що заборона діятиме в радіусі 400 метрів від меж земельних ділянок закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти.

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Включення до переліку закладів профтехосвіти пояснюють тим, що туди вступають випускники 9-х класів, які залишаються неповнолітніми.

Біля закладів вищої освіти продаж некорисної їжі не регулюватимуть, оскільки студенти вважаються повнолітніми, чий свідомий вибір їжі та напоїв держава не може обмежувати.

Супутній законопроєкт № 15429 пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, додавши статтю 42-5 щодо відповідальності за продаж забороненої продукції біля навчальних закладів. За перше порушення хочуть запровадити штраф — від 8 500 до 17 000 грн. За друге порушення — штраф від 25 500 до 51 000 грн.

Окрім грошового стягнення, передбачено обов’язкову конфіскацію партії товару та отриманого виторгу.

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Шкідливими вважатимуться продукти, у якому на 100 г/мл припадає:

цукор: понад 12,5 г для твердих продуктів та понад 6,3 г для рідких;

сіль: понад 1,5 г для твердих продуктів та понад 0,75 г для рідких;

жири: насичених жирних кислот — понад 5,0 г для твердих продуктів та понад 2,5 г для рідких; трансжирних кислот промислового походження — понад 2,0 г від загальної кількості жиру.

Для незапакованої продукції без маркування, до якої входять кулінарія з магазинів, випічка та вулична їжа, відповідність критеріям визначатиметься за допомогою лабораторного контролю або на підставі затверджених технологічних карт виробника.

Обмеження не поширюватимуться на свіжі овочі, фрукти, ягоди, чисту питну воду, а також на організоване харчування всередині закладів освіти відповідно до затверджених державних стандартів.

Дистанцію у 400 метрів від закладів освіти запозичили із законодавства інших держав — Ірландії, Великої Британії та Австралії. За підрахунками фахівців, саме таку відстань дитина може швидко подолати під час короткої перерви.

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Яка їжа є шкідливою для дітей

Нагадаємо, педіатриня Марія Шпит назвала перелік звичних для дорослих продуктів, які є небезпечними для дитячого здоров’я. Зокрема, дітям до року протипоказані мед через ризик виникнення ботулізму, коров’яче та козяче молоко, білки й ферменти яких немовлята ще не здатні перетравлювати, а також газовані напої та соки.

Останні напої Американська академія педіатрії радить обмежувати й у старшому віці через надлишок цукру, що спричиняє карієс та ожиріння, і вміст бромованої рослинної олії, яка шкодить нервовій системі, шкірі та пам’яті.

Також до дитячого раціону не варто включати цілісний арахіс, горіхи й продукти з кісточками, оскільки вони можуть викликати обструкцію дихальних шляхів. Сири з пліснявою є небезпечними через ризик зараження бактерією лістерією, а категорично заборонена сира їжа — м’ясо, риба, яйця. Крім цього, слід уникати страв із високим вмістом солі — сосисок, ковбас, консервів, напівфабрикатів, адже вони шкодять організму дитини.

Замість цукру та штучних підсолоджувачів лікарка радить використовувати свіжі фрукти або сухофрукти. Спеції ж варто замінити зеленню чи овочами, оскільки гострі приправи є швидше примхою дорослих, тоді як дитячі страви смакують і без них.

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