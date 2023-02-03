Без кави: що буде з організмом, якщо відмовитися від цього напою на один місяць

Кожен продукт по-своєму впливає на організм. Деякі мають позитивний вплив, а ось від інших дієтологи радять відмовитися. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що буде, якщо не пити каву тридцять днів.

Питання, що буде, якщо не пити каву впродовж одного місяця, зацікавило дієтологинь Ліссі та Теммі Лакатос. Як виявлося, якщо відмовитися від цього напою, організм точно віддячить.

Що буде, якщо не пити каву тридцять днів

Сон стане міцнішим — часто каву п'ють, щоб збадьоритися, але додаткова енергія не завжди потрібна, особливо ввечері. Цей напій призводить до сонливості вдень та порушення сну вночі. Якщо ж не пити каву, сон з часом збалансується. Зуби будуть білішими — після кави залишається наліт, який поступово ослаблює емаль. А ще через кофеїн ми відчуваємо сухість в роті, тобто виробляється менше слини, яка є природним захисником від бактерій. Чим сухіше в роті, тим вище ризик карієсу. Згідно з дослідженнями, напої з високим вмістом кислоти (такі як кава) можуть спричинити зношуванність емалі. Шкіра омолодиться — хоча в кавових зернах і є корисні антиоксиданти, регулярне її вживання пришвидшує процес старіння шкіри. Через кофеїн знижується швидкість, з якою організм виробляє колаген. А саме він відповідає за еластичність шкіри. Перепади тиску скоротяться — випивши чашку кави, можна відчути, як артеріальний тиск підвищується. Деякі дієтологи впевнені, що через кофеїн вивільняється адреналін, тому, якщо зменшити кількість вживання кави, тиск з часом стабілізується. Поживні речовини будуть краще засвоюватися — через великі дози кофеїну цей процес може уповільнюватися. Зокрема, гірше засвоюються деякі вітаміни і мінерали (залізо, кальцій, магній, вітамін B6). Вага зменшиться — хоча в чорній каві практично немає калорій, однак більшість людей додають до напою цукор, вершки, сиропи, що значно підвищує калорійність. Всього лише 1-2 чашки кави на день можуть додати 500 калорій. Якщо відмовитися від напою, можна втратити вагу, приблизно, на 450 грам. А ще менше вживання цукру в каві допоможе зменшити запальні процеси в організмі.

Скільки кофеїну можна вживати на день

Оптимальна добова доза кофеїну не повинна перевищувати 300 мг. Тільки в такому разі його вживання не порушить процес всмоктування поживних речовин. А щоб вага не збільшувалася, варто також відмовитися від сиропу, цукру та вершків, які часто додають до кави.

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