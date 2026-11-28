Нежить / © pixabay.com

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Закладеність носа, яка часто виникає через застуду, алергію або інші респіраторні захворювання, можна полегшити за допомогою простих домашніх засобів. Фахівці рекомендують чотири методи, які допомагають очистити носові ходи, зволожити слизову оболонку та полегшити дихання.

Про це пише видання Egeszseg Kalauz.

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Інгаляції з теплою парою

Один зі способів полегшити закладеність — вдихання теплої пари. Вона допомагає зволожити дихальні шляхи та розрідити слиз, завдяки чому його легше вивести з носових ходів.

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Для процедури можна скористатися спеціальним інгалятором. Важливо не використовувати окріп, щоб уникнути опіків. За потреби можна додати до теплої води кілька крапель ефірної олії, однак такі добавки здатні подразнювати дихальні шляхи, тому їх варто використовувати з обережністю.

Теплий компрес на обличчя

Ще один метод — прикладання теплого компресу до ділянки носа та чола. Для цього чистий рушник або серветку змочують теплою водою, відтискають і на кілька хвилин прикладають до обличчя.

Тепло може допомогти зменшити відчуття тиску в ділянці носових пазух і полегшити дискомфорт, пов’язаний із закладеністю.

Промивання носа сольовим розчином

Промивання носових ходів сольовим розчином допомагає видалити надлишок слизу та зволожити слизову оболонку. Для процедури можна використовувати аптечний фізіологічний розчин або спеціальні засоби для промивання носа.

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Якщо розчин готують самостійно, необхідно використовувати стерильну, дистильовану або попередньо прокип’ячену й охолоджену воду. Звичайна вода з-під крана для цього не підходить.

Водночас промивання носа не рекомендоване за певних станів, зокрема при повній непрохідності носових ходів, деяких захворюваннях вух або після окремих хірургічних втручань. У таких випадках варто попередньо проконсультуватися з лікарем.

Назальний спрей із морською водою

Четвертий спосіб — використання назальних спреїв на основі морської води або сольового розчину. Вони допомагають зволожувати слизову оболонку, очищати носові ходи від слизу та полегшувати дихання.

Фахівці радять звертати увагу на склад засобу та обирати спреї, які не містять компонентів, здатних подразнювати слизову.

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Якщо симптоми тривалі, посилюються або супроводжуються болем і підвищеною температурою, варто звернутися до лікаря.

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