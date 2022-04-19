Без світла, газу й води: у Бучі лікарка доглядала чоловіка з простреленими ногами та приймала пологи

Без світла, газу й води: у Бучі лікарка доглядала чоловіка з простреленими ногами та приймала пологи

Розповідаємо про тих, хто рятує людські життя в містах, що російські окупанти жадали знищити.

Лікарка-терапевтка Ірина Язова була в Бучі під час спроби окупації регіону.

Ця історія стала однією з багатьох у серії про хоробрість українських медиків, їхню відчайдушність та героїзм під час війни, передає МОЗ.

В один із страшних днів до неї потрапив чоловік, якому російські нелюди прострелили ноги. Не один день лікар-терапевт перев'язувала пораненого, давала знеболювальне та добувала для нього ліки. Завдяки її зусиллям чоловік дочекався евакуації.

МОЗ

Ірина надавала медичну допомогу за відсутності світла, газу й води та зробила усе, аби життя було збережене.

Під час окупації лікар-терапевт прийняла пологи. Завдяки їй, у цей страшний час з'явилося нове життя там, де нелюди так старанно намагалися його знищити.

"Професіоналізм, самовідданість справі та рішучість — риси українських медиків, які стоять на варті українського життя в умовах війни", — пише пресслужба МОЗ.

А історію медсестри, яка у Чернігові під обстрілами самотужки підняла в операційну бійця з відірваною кінцівкою, читайте у попередньому матеріалі.

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