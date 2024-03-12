Без виснажливих дієт і спорту: як жінка змогла схуднути на 50 кілограмів

Напевно, всі, хто намагається схуднути, знають, що іноді це доволі складно зробити. Однак у світі є багато людей, які своїм прикладом доводять, що це не так важко, як здається на перший погляд. Варто лише трохи скоригувати свій спосіб життя, і можна скинути не один десяток зайвих кілограмів. Розповідаємо про жінку, якій вдалося скинути аж 50 кілограмів без жорстких дієт і виснажливих тренувань, посилаючись на портал Eating Well.

Як швидко схуднути без дієт і занять спортом

За 4 роки Стефані Кемерон, яка важила аж 160 кілограмів, змогла схуднути на п’ятдесят за допомогою семи простих правил, яких дотримується і дотепер. Вона стабільно втрачала щороку по 12 кілограмів.

Які 7 звичок допомогли жінці схуднути на 50 кілограмів.

Треба якомога більше ходити, намагатися вести пішохідний спосіб життя. Не варто пити багато вина і підраховувати калорії кожного дня. Загальну суму можна підбивати наприкінці тижня. Варто готувати їжу самотужки, вона корисніша, бо не містить шкідливих речовин, добавок, консервантів і барвників. Рецепти для приготування здорової їжі можна брати з різноманітних джерел: інтернету, телебачення, книжок. Треба споживати якомога більше свіжої зелені, яку можна вирощувати навіть на власному підвіконні. Треба уважно стежити за прийомами їжі після обіду, ввечері краще обмежуватися легкими стравами, фруктами та напоями. Необхідно довіряти своїм відчуттям, а не слідувати чітким правилам і цифрам. Організм краще знає, що йому треба і в яких кількостях.

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