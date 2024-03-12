Без виснажливих дієт і спорту: як жінка змогла схуднути на 50 кілограмів

Кожного року вона стабільно втрачала по 12 кілограмів, не займаючись тренуваннями.
Напевно, всі, хто намагається схуднути, знають, що іноді це доволі складно зробити. Однак у світі є багато людей, які своїм прикладом доводять, що це не так важко, як здається на перший погляд. Варто лише трохи скоригувати свій спосіб життя, і можна скинути не один десяток зайвих кілограмів. Розповідаємо про жінку, якій вдалося скинути аж 50 кілограмів без жорстких дієт і виснажливих тренувань, посилаючись на портал Eating Well.
Як швидко схуднути без дієт і занять спортом
За 4 роки Стефані Кемерон, яка важила аж 160 кілограмів, змогла схуднути на п’ятдесят за допомогою семи простих правил, яких дотримується і дотепер. Вона стабільно втрачала щороку по 12 кілограмів.
Які 7 звичок допомогли жінці схуднути на 50 кілограмів.
- Треба якомога більше ходити, намагатися вести пішохідний спосіб життя.
- Не варто пити багато вина і підраховувати калорії кожного дня. Загальну суму можна підбивати наприкінці тижня.
- Варто готувати їжу самотужки, вона корисніша, бо не містить шкідливих речовин, добавок, консервантів і барвників.
- Рецепти для приготування здорової їжі можна брати з різноманітних джерел: інтернету, телебачення, книжок.
- Треба споживати якомога більше свіжої зелені, яку можна вирощувати навіть на власному підвіконні.
- Треба уважно стежити за прийомами їжі після обіду, ввечері краще обмежуватися легкими стравами, фруктами та напоями.
- Необхідно довіряти своїм відчуттям, а не слідувати чітким правилам і цифрам. Організм краще знає, що йому треба і в яких кількостях.
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