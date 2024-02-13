Без жодної зморшки: як швидко вирівняти заломи шкіри на обличчі в домашніх умовах

Щоб шкіра довше залишалася молодою, треба правильно доглядати за нею саме в домашніх умовах.
Ці прості правила домашнього догляду допоможуть зберегти молодість та еластичність шкіри і запобігти появі нових зморшок. Розповідаємо, як зберегти свою молодість надовго.
Як позбутися зморшок на обличчі: 8 правил догляду за шкірою
- Декольте. Не варто забувати про ніжну шкіру декольте та шиї, яка також потребує догляду. Тут варто використовувати антивікову косметику, можна наносити крем для обличчя, а можна придбати окремий догляд.
- Засоби з гіаулороновою кислотою. Після 35 років засоби з її вмістом повинні стати найкращими друзями. Гіаулоронова кислота сприяє синтезу колагену, затримує вологу в шкірі, запобігаючи появі нових зморшок.
- Крем з колагеном. З віком сповільнюється вироблення колагену, що стає причиною появи зморшок. Тому основні доглядові засоби для шкіри після 40 років повинні містити колаген, який виштовхує зморшки із середини, вирівнюючи заламану шкіру.
- Сироватки. Такий засіб діє локально, містить більше вітамінів та поживних елементів, ніж крем. Наносити сироватку краще ввечері за пів години до застосування крему, щоб вона працювала цілу ніч. Тоді на ранок шкіра буде гладенькою та сяючою.
- Гідрофільна олія. Для вікової шкіри правильне чищення вкрай важливе. Найкращим засобом для м’якого та безпечного очищення обличчя буде гідрофільна олія, яка не пошкоджуватиме шкіру і не порушуватиме природний баланс, запобігаючи її сухості.
- Лімфодренажний масаж. Косметологи рекомендують всім жінкам за сорок раз на пів року проходити курс масажу для обличчя. Він покращує циркуляцію крові, сприяє виробленню колагену й уповільнює процеси старіння.
- Маски. Обов’язково треба наносити маски на обличчя 1-2 рази на тиждень. Вкрай важливі живильні маски з вітамінами А, В, Е, з умістом колагену, еластину та гіаулоронової кислоти.
- Догляд за руками. Руки, як і декольте, видають наш вік. Тому необхідно правильно доглядати за шкірою рук. Вони також потребують скрабування, живлення та щоденного зволоження.
Читайте також:
Цей продукт спалює жир на животі та сідницях: лікарі рекомендують включити закуску у свій раціон
Який напій омолоджує та робить шкіру щільною і зволоженою: ви будете здивовані
Судинна сіточка на обличчі: як позбутися куперозу в домашніх умовах