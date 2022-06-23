Безкоштовна медична допомога: що змінилося у воєнний час

Безкоштовна медична допомога: що змінилося у воєнний час

Українцям гарантоване право на безоплатну медичну допомогу та ліки під час війни.

Програма медичних гарантій працює сповна навіть у воєнний час. Звернутися до сімейного лікаря можна незалежно від місця прописки чи проживання, без декларації.

Що змінилося підчас війни, розповіли фахівці МОЗ.

Лікарі можуть виписати паперовий рецепт, якщо не мають доступу до електронної системи чи інтернету.

Дійсним також є паперове направлення до лікаря-спеціаліста.

Пацієнт може отримати електронний рецепт дистанційно.

Всі 47 препаратів інсуліну у воєнний час повністю безоплатні для пацієнтів.

Також ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

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