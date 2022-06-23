Безкоштовна медична допомога: що змінилося у воєнний час

Українцям гарантоване право на безоплатну медичну допомогу та ліки під час війни.
Програма медичних гарантій працює сповна навіть у воєнний час. Звернутися до сімейного лікаря можна незалежно від місця прописки чи проживання, без декларації.
Що змінилося підчас війни, розповіли фахівці МОЗ.
- Лікарі можуть виписати паперовий рецепт, якщо не мають доступу до електронної системи чи інтернету.
- Дійсним також є паперове направлення до лікаря-спеціаліста.
- Пацієнт може отримати електронний рецепт дистанційно.
- Всі 47 препаратів інсуліну у воєнний час повністю безоплатні для пацієнтів.
Також ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.
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