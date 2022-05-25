Безкоштовні консультації лікарів під час війни: у МОЗ надали номер гарячої лінії

Медики, які працюють на лінії, надають різноманітну допомогу.
У період воєнного стану національний контакт-центр МОЗ надає безоплатні медичні консультації. Щоб отримати онлайн-допомогу від фахівців, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19.
Лікарі, які працюють на лінії, надають різноманітну допомогу: від консультації щодо догляду за новонародженою дитиною, запиту про аналоги препарату до питань про те, що робити у разі високого тиску та симптомів, що вказують про підозру на інфаркт.
До роботи на «гарячій лінії» залучено 48 медичних працівників різних спеціальностей. Спеціаліст може обговорити клінічні проблеми з пацієнтом та надати рекомендації щодо лікування.
Нагадаємо, раніше МОЗ перелічило препарати, які застосовуватимуть для боротьби з COVID-19 у лікарнях.
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