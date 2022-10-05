Безкоштовні медичні послуги для людей похилого віку: перелік досліджень та процедур, які можна отримати

Піклування про здоров’я людини похилого віку - особливо важливе для збереження якості життя.

Фахівці Національної служби здоров'я України публікують перелік хвороб, у разі яких можна отримати безкоштовне лікування.

"В Програмі медичних гарантій є усі необхідні послуги для того, щоб попередити проблеми зі здоров’ям, виявити серйозні захворювання на ранніх стадіях та вчасно почати лікування. А також контролювати перебіг хронічних захворювань та своєчасно отримувати медичну допомогу в екстрених випадках", - зазначають медики.

Для людини будь-якого віку, в тому числі і старшого, важливо мати сімейного лікаря і бути з ним на зв’язку. Це лікар, який вчасно розпізнає загрозу для здоров’я пацієнта, зважаючи на фактори ризику та спадковість, допоможе виявити і контролювати хронічні захворювання, призначить профілактичні обстеження, своєчасно спрямує на консультацію до спеціаліста чи направить на проведення інструментальних досліджень.

За рецептом від сімейного лікаря люди похилого віку мають можливість отримувати безоплатно або з незначною доплатою "Доступні ліки". Ця програма постійно розширюється і перелік захворювань, від яких можна отримати медикаменти, вже досить великий. Йдеться про хронічні захворювання, які добре піддаються контролю, якщо пацієнт регулярно приймає ліки.

Зокрема, це ліки від таких захворювань:

серцево-судинні;

профілактика інсультів та інфарктів;

бронхіальна астма;

діабет ІІ типу;

нецукровий діабет;

інсулінозалежний діабет (інсуліни);

розлади психіки та поведінки;

епілепсія.

Також невдовзі розпочнеться реімбурсація ліків від хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень, після включення їх у відповідний реєстр.

Від початку 2022 року 1,57 млн пацієнтів отримали свої препарати за програмою "Доступні ліки".

З них понад 55% - це люди віком від 65 років.

Як працює програма "Доступні ліки"

Перевагою програми є не тільки те, що вона допомагає знизити витрати на ліки з власної кишені, а й те, що "Доступні ліки" можна отримати у будь-якій аптеці країни, яка працює за договором з НСЗУ, незалежно від того, де виписали рецепт.

На час дії воєнного стану рецепт на "Доступні ліки" може бути не лише електронний, а й паперовий. Виписати його може будь-який лікар первинної ланки, не обов’язково той, з яким укладена декларація. Якщо ви підтримуєте зв’язок з вашим сімейним лікарем, виписати рецепт він зможе і по телефону, а щоб отримати ліки не обов’язково йти самому в аптеку - можна передати номер рецепту рідним чи близьким.

Програма медичних гарантій гарантує людям похилого віку усі види спеціалізованої медичної допомоги. Це консультації спеціалістів, аналізи, обстеження, госпіталізації та операції.

Особливий акцент - на лікуванні інсульту та інфаркту, а також обстеженнях для ранньої діагностики онкозахворювань. Пацієнти з гострим інфарктом та інсультом отримують все необхідне їм лікування безоплатно. В разі появи симптомів цих захворювань все що потрібно зробити – викликати швидку допомогу за номером 103. Весь комплекс медичної допомоги пацієнту, включаючи всі необхідні обстеження, оплачують НСЗУ.

Щодо онкологічних захворювань, особливу увага приділяється ранньому їх виявленню. Адже лікування онкології на ранніх стадіях дає пацієнту більше шансів на одужання.

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6 інструментальних досліджень для виявлення захворювань

У Програмі медгарантій передбачено 6 інструментальних досліджень для виявлення таких захворювань. Йдеться про наступні дослідження:

гастроскопія, бронхоскопія, гістероскопія, колоноскопія, цистоскопія, мамографія

Людям похилого віку рекомендують проходити ці дослідження періодично.

Вони повністю безоплатні за направлення лікаря. Виписати направлення може як сімейний лікар, так і профільний спеціаліст.

Незалежно від того, де зареєстроване місце проживання, люди похилого віку можуть отримати медичну допомогу в будь-якому медичному закладі, який має договір з НСЗУ. Це стосується як внутрішньо переміщених осіб, так і тих, хто не змінював місце проживання.

Пацієнт сам обирає, де йому зручно отримати медичну допомогу, а оплачує її замість пацієнта Національна служба здоров’я України.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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