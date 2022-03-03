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Безкоштовні онлайн-консультації від лікарів: створено чат-бот, аби українці могли отримати допомогу

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Безкоштовні онлайн-консультації від лікарів: створено чат-бот, аби українці могли отримати допомогу

Pexels

Також самі лікарі можуть пропонувати допомогу тим, хто цього потребує.

Міжнародна платформа з підбору клінік та організації лікування Bookimed створила медичний чат-бот "Турбота", який знаходить лікарів для пацієнтів.

Бот розроблений для швидких медичних консультацій. Про це розповів співзасновник компанії Євген Козлов на своїй сторінці в Facebook. 

За його словами, через Telegram-бот вже 1500+ лікарів консультують безкоштовно. Там можна знайти фахівців різних профілів: психологія, офтальмологія, неврологія, ендокринологія, інфекційні захворювання тощо. 

Аби скористатися сервісом потрібно перейти за посиланням або в Telegram написати в пошуку @Doc2rbot.

  • Якщо ви пацієнт і вам потрібна допомога, натисніть функцію "Потрібна допомога", оберіть лікаря й очікуйте - він вийде з вами на зв'язок.
  • Якщо ви лікар і хочете допомогти, то оберіть функцію "Допомогти (я - лікар)". Після цього - очікуйте на звернення.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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