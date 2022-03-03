Безкоштовні онлайн-консультації від лікарів: створено чат-бот, аби українці могли отримати допомогу

Також самі лікарі можуть пропонувати допомогу тим, хто цього потребує.

Міжнародна платформа з підбору клінік та організації лікування Bookimed створила медичний чат-бот "Турбота", який знаходить лікарів для пацієнтів.

Бот розроблений для швидких медичних консультацій. Про це розповів співзасновник компанії Євген Козлов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, через Telegram-бот вже 1500+ лікарів консультують безкоштовно. Там можна знайти фахівців різних профілів: психологія, офтальмологія, неврологія, ендокринологія, інфекційні захворювання тощо.

Аби скористатися сервісом потрібно перейти за посиланням або в Telegram написати в пошуку @Doc2rbot.

Якщо ви пацієнт і вам потрібна допомога, натисніть функцію "Потрібна допомога", оберіть лікаря й очікуйте - він вийде з вами на зв'язок.

Якщо ви лікар і хочете допомогти, то оберіть функцію "Допомогти (я - лікар)". Після цього - очікуйте на звернення.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: