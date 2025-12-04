Безпечне застілля: як не отруїтися під час новорічних свят

У період свят можна отруїтися / © Pixabay

Наближаються зимові свята, пов’язані з неймовірною кількістю застіль, під час яких важливо не отруїтися харчовими продуктами.

Заготовлюючи продукти до свят або зберігаючи готові страви, варто пам’ятати, якщо вони перебуватимуть у неналежних умовах, існує велика вірогідність враження всілякими патогенними мікроорганізмами, які призводять до отруєнь.

Які харчові продукти мають найбільший ризик інфікування патогенами:

Непастеризоване молоко

Сирі яйця

М’які сири з непастеризованого молока

Сире м’ясо, риба, морепродукти

Домашня консервація

Кондитерські вироби з кремом

Запобігти отруєнню вдома допоможуть:

Чисті руки та кухонні поверхні

Окремі дошки та ножі для м’яса, риби, фруктів або овочів і готових продуктів

Гарне термічне оброблення сирих продуктів перед вживанням

Актуальні терміни придатності. У випадках, коли з ними все нормально, а вигляд та запах продукту насторожує, краще відмовитися від нього

Вчасне прибирання їжі зі столу у холодильник після святкування

Як не отруїтися готовими стравами з кулінарії або ресторану

Купуйте страви лише у перевірених заздалегідь місцях

Обирайте святкові блюда лише в ресторанах та кафе де їх готують на замовлення постійно

Не соромтесь просити замінити страву, якщо її якість викликає сумніви

