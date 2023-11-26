Безпечної дози немає: у МОЗ пояснили, як вживання алкоголю збільшує ризик інсульту

Єдиний спосіб вберегти своє здоров'я - повністю відмовитися від алкоголю, підкреслили у МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що більше алкоголю людина вживає, то більший її ризик інсульту. Йдеться як про регулярне вживання алкоголю, так і не про нерегулярне.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Алкоголь збільшує ризик інсульту і безпосередньо, і опосередковано, зокрема:

Вживання алкоголю збільшує артеріальний тиск, а гіпертензія - це причина половини всіх інсультів.

Алкоголь руйнує здатність судин розширюватися при зростанні об’єму крові (ендотелійна дисфункція). Це закладає підвалини для подальшої хронічної гіпертензії.

Вживання алкоголю може стати причиною миготіння (фібриляції) передсердь, а це в п’ятеро разів збільшує ризик ішемічного інсульту.

Алкоголь спотворює дію ліків для запобігання тромбозам (антикоагулянтів) та препаратів при миготінні передсердь. Це теж може завершитися інсультом.

Алкоголь пошкоджує клітини печінки, і, як наслідок, печінка може утворювати недостатньо факторів згортання крові. А це – істотний ризик крововиливів у мозок, при наявності вже “пошкоджених” судин.

Споживання алкоголю часто йде у складі нездорового патерну поведінки, що включає також і куріння, малоактивний спосіб життя, незбалансованого харчування чи недотримання лікарських призначень.

Фахівці підкреслюють, що безпечної дози алкоголю не існує. Єдиний спосіб вберегти своє здоров'я - повністю відмовитися від алкоголю.

Нагадаємо, ВООЗ попередила про нову серйозну загрозу для людей.

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