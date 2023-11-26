Безпечної дози немає: у МОЗ пояснили, як вживання алкоголю збільшує ризик інсульту

Єдиний спосіб вберегти своє здоров'я - повністю відмовитися від алкоголю, підкреслили у МОЗ.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що більше алкоголю людина вживає, то більший її ризик інсульту. Йдеться як про регулярне вживання алкоголю, так і не про нерегулярне.
Про це інформує пресслужба МОЗ.
Алкоголь збільшує ризик інсульту і безпосередньо, і опосередковано, зокрема:
- Вживання алкоголю збільшує артеріальний тиск, а гіпертензія - це причина половини всіх інсультів.
- Алкоголь руйнує здатність судин розширюватися при зростанні об’єму крові (ендотелійна дисфункція). Це закладає підвалини для подальшої хронічної гіпертензії.
- Вживання алкоголю може стати причиною миготіння (фібриляції) передсердь, а це в п’ятеро разів збільшує ризик ішемічного інсульту.
- Алкоголь спотворює дію ліків для запобігання тромбозам (антикоагулянтів) та препаратів при миготінні передсердь. Це теж може завершитися інсультом.
- Алкоголь пошкоджує клітини печінки, і, як наслідок, печінка може утворювати недостатньо факторів згортання крові. А це – істотний ризик крововиливів у мозок, при наявності вже “пошкоджених” судин.
- Споживання алкоголю часто йде у складі нездорового патерну поведінки, що включає також і куріння, малоактивний спосіб життя, незбалансованого харчування чи недотримання лікарських призначень.
Фахівці підкреслюють, що безпечної дози алкоголю не існує. Єдиний спосіб вберегти своє здоров'я - повністю відмовитися від алкоголю.
Нагадаємо, ВООЗ попередила про нову серйозну загрозу для людей.
Читайте також:
- ВООЗ попередила Україну про небезпечні хвороби через війну
- ВООЗ: кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад на тлі війни
- Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР): чим небезпечний і як проявляється у дітей та дорослих