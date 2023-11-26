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Безпечної дози немає: у МОЗ пояснили, як вживання алкоголю збільшує ризик інсульту

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Безпечної дози немає: у МОЗ пояснили, як вживання алкоголю збільшує ризик інсульту

Нервова клітина / Фото: Unsplash

Єдиний спосіб вберегти своє здоров'я - повністю відмовитися від алкоголю, підкреслили у МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що більше алкоголю людина вживає, то більший її ризик інсульту. Йдеться як про регулярне вживання алкоголю, так і не про нерегулярне.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Алкоголь збільшує ризик інсульту і безпосередньо, і опосередковано, зокрема:

  • Вживання алкоголю збільшує артеріальний тиск, а гіпертензія - це причина половини всіх інсультів.
  • Алкоголь руйнує здатність судин розширюватися при зростанні об’єму крові (ендотелійна дисфункція). Це закладає підвалини для подальшої хронічної гіпертензії.
  • Вживання алкоголю може стати причиною миготіння (фібриляції) передсердь, а це в п’ятеро разів збільшує ризик ішемічного інсульту.
  • Алкоголь спотворює дію ліків для запобігання тромбозам (антикоагулянтів) та препаратів при миготінні передсердь. Це теж може завершитися інсультом.
  • Алкоголь пошкоджує клітини печінки, і, як наслідок, печінка може утворювати недостатньо факторів згортання крові. А це – істотний ризик крововиливів у мозок, при наявності вже “пошкоджених” судин.
  • Споживання алкоголю часто йде у складі нездорового патерну поведінки, що включає також і куріння, малоактивний спосіб життя, незбалансованого харчування чи недотримання лікарських призначень. 

Фахівці підкреслюють, що безпечної дози алкоголю не існує. Єдиний спосіб вберегти своє здоров'я - повністю відмовитися від алкоголю.

Нагадаємо, ВООЗ попередила про нову серйозну загрозу для людей.

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Дата публікації
Перегляди
217
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