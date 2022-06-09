Безплатні дослідження для виявлення раку на ранніх стадіях: як пройти

Безплатні дослідження для виявлення раку на ранніх стадіях: як пройти

Не всі знають, що в Україні можна безплатно пройти ряд дослідження для раннього виявлення онкологічних захворювань.

Про послуги на безоплатній основі, доступні за програмою медичних гарантій (ПМГ, розповіли в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

Безплатні дослідження за програмою ПМГ, що допомагають виявити онкологію на ранніх стадіях, такі:

мамографія - обстеження молочних залоз,

гістероскопія - обстеження матки,

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) - обстеження стравоходу і шлунка,

колоноскопія - обстеження товстого кишківника,

цистоскопія - обстеження сечового міхура,

бронхоскопія - обстеження трахеї та бронхів.

Для проведення діагностичних досліджень встановлені вікові обмеженн - мамографію і колоноскопію призначають після 40 років, гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію - після 50 років.

Пацієнтам гарантуються також безплатно при проведенні обстеження, крім самого обстеження консультація лікаря, аналіз і опис результатів, місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії.

Для уточнення послуг для кожного дослідження можна зайти на сайт Національної служби здоров'я України та переглянути пункти 17-22, файл "Специфікація".

Що потрібно для проходження таких досліджень

Для проходження безплатного дослідження потрібно отримати направлення лікаря, з яким укладена декларація, або направлення лікуючого лікаря. "Пацієнти відповідного віку з направленням від лікаря можуть пройти дослідження безоплатно в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами", - розповіли в МОЗ.

Попри вікові обмеження для досліджень, пацієнтам молодшого віку лікар також може виписати направлення на такі дослідження, якщо є підозра на новоутворення. Вони теж будуть оплачені державою.

Щоб дізнатися, де розташований потрібний медичний заклад для проведення дослідження, можна зателефонувати в контакт-центр Національної служби здоров'я України за номером 16-77.

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