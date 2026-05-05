Біль у правому підребер’ї: що може боліти і чому

Біль у правому підребер’ї: причини / © unsplash.com

Реклама

Якщо у вас болить у правому боці під ребрами, важливо оцінити характер болю, його тривалість і супутні симптоми — це допоможе зрозуміти, наскільки ситуація серйозна.

Основні причини болю в правому підребер’ї

Патології жовчного міхура (жовчнокам’яна хвороба, холецистит) — одна з найчастіших причин, чому болить у правому підребер’ї. Камені або запалення викликають різкий або тягнучий біль, особливо після жирної їжі. Біль може віддавати у спину або праве плече. Захворювання печінки — попри поширений міф, печінка рідко болить сама по собі. Але при гепатиті, жировій дистрофії або збільшенні органа може з’являтися відчуття тяжкості або дискомфорту. Часто це відповідь на питання: болить у правому підребер’ї що це, коли інші симптоми ще не очевидні. Проблеми з кишківником — спазми товстого кишківника, синдром подразненого кишківника або здуття можуть викликати біль у правому боці живота. Біль часто змінюється залежно від харчування і дефекації. Апендицит (початкова стадія) — іноді біль починається у верхніх відділах живота, зокрема в правому підребер’ї, а вже потім зміщується вниз. Це небезпечний стан, який потребує негайної уваги лікаря. Міжреберна невралгія — якщо правий бік під ребрами болить при рухах, вдиху або натисканні, причиною може бути ураження міжреберних нервів. Біль часто різкий, «стріляючий». М’язове перенапруження — після фізичного навантаження або незручного руху може виникати локальний біль у правому боці під ребрами. Він посилюється при рухах тулуба. Захворювання нирок — хоча нирка розташована нижче, біль може іррадіювати в праве підребер’я. Це характерно для каменів або запальних процесів.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви відчуваєте, що біль у правому боці під ребрами посилюється або супроводжується додатковими симптомами, не варто відкладати візит до лікаря.

Тривожні ознаки:

Реклама

висока температура (понад 38°C);

нудота або багаторазове блювання;

різкий, нестерпний біль;

жовтушність шкіри або очей;

потемніння сечі, світлий кал;

біль, що не минає більше 24–48 годин.

Якщо правий бік під ребрами болить разом із такими симптомами, це може свідчити про гострий запальний процес, який потребує невідкладної допомоги.

Перша допомога вдома

Якщо біль помірний і не супроводжується небезпечними симптомами, можна спробувати полегшити стан:

Прийом спазмолітика (наприклад, дротаверин, но-шпа) — зменшує спазм гладкої мускулатури;

Спокій і обмеження фізичної активності;

Легка дієта — уникати жирної, смаженої та важкої їжі;

Контроль симптомів — спостерігати, чи не посилюється біль.

Важливо: не гріти правий бік за невідомої причині болю — тепло може погіршити стан за запалення.

Біль у правому підребер’ї причини має різноманітні — від функціональних розладів до серйозних запальних процесів. Самодіагностика у таких випадках є ненадійною, тому при тривалому або інтенсивному болю варто звернутися до лікаря для точної діагностики.

Реклама

FAQ

Що болить у правому боці під ребрами найчастіше?

Найчастіше це жовчний міхур, кишківник або м’язи, а не печінка.

Чи може біль у правому підребер’ї бути небезпечним?

Так, особливо якщо він супроводжується температурою, блюванням або різким посиленням.

Реклама

Болить у правому підребер’ї що це може бути після їжі?

Часто це пов’язано з жовчним міхуром або порушенням травлення жирної їжі.

Новини партнерів