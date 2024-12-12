Біле чи темне м'ясо птиці – яке найкорисніше: лікарі дали чітку відповідь

Так як медики рекомендують не зловживати червоним м’ясом, а включати до свого раціону індичку чи курятину, було б добре знати, з яких частин тушки м’ясо буде найкориснішим.

Загалом, м’ясо курки чи індички є високобілковим продуктом з мінімальним відсотком жиру. Його можна їсти під час схуднення, у разі захворювання на діабет чи для зміцнення загального здоров'я. Якщо приготувати птицю цілою, то деякі її частини складатимуться зі світлого м’яса, а деякі з темного.

Однак вважається, що найкориснішим м’ясом птиці є грудка, бо вона містить найменший відсоток жиру, а тому низькокалорійна. Це біле м’ясо, у ста грамах якого міститься лише 1,8 грамів жиру та 125 ккал. У темному м’ясі стегон ці значення будуть вищими, на сто грамів припадає 5,1 грам жиру та 147 ккал.

Втім темне м’ясо не менш корисне, бо містить у собі поліненасичені жири, вітаміни групи В, велику частку заліза, холіну та амінокислотних сполук. Водночас темне м'ясо, як правило, соковитіше, ніж біле. Та якщо в пріоритеті мінімальне споживання калорій, то краще вибирати біле м’ясо.

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