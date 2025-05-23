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Білкова дієта: принцип дії та дозволені продукти
Білкова дієта — це спосіб харчування, в якому головну роль відіграє білок, а вуглеводи та жири обмежуються.
Білкова дієта є одним з найбільш ефективних способів схуднення на довгий період часу. Суть цієї дієти — вживати продукти з високим вмістом білка.
Роль білка в організмі людини важлива — він є основним будівельним матеріалом для всіх наших органів.
Рекомендована щоденна доза повинна становити не менше 50 грамів. Це — приблизно 150 г риби або білого м’яса.
Ця дієта, як і будь-яка інша, базується на певних принципах:
Їсти потрібно часто (5-6 разів на день), але невеликими порціями
На день потрібно випивати 1,5-2 л чистої води
З раціону варто повністю виключити солодощі, субпродукти і фаст-фуд.
Також не можна вживати газовані напої, каву краще замінити трав’яним чаєм
Під час дієти не можна вживати смажену їжу
Продукти повинні бути приготовані на пару або в духовці
Дієта повинна забезпечувати менше 30 г клітковини на день
Під час дієти 2/3 білка повинні надходити з продуктів тваринного походження і 1/3 з продуктів рослинного походження
Необхідно виключити споживання солі
Людям, що намагаються скинути вагу, рекомендується вживати: пісне м’ясо (курку, індичку, качку, яловичину), рибу і морепродукти, а також овочі (капусту, огірки, помідори). Під час білкової дієти важливими є також молочні продукти (сир, молоко, кефір).
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