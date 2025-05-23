Білкова дієта: принцип дії та дозволені продукти

Білкова дієта — один з найлегших способів швидко схуднути / © Pixabay

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Білкова дієта є одним з найбільш ефективних способів схуднення на довгий період часу. Суть цієї дієти — вживати продукти з високим вмістом білка.

Роль білка в організмі людини важлива — він є основним будівельним матеріалом для всіх наших органів.

Рекомендована щоденна доза повинна становити не менше 50 грамів. Це — приблизно 150 г риби або білого м’яса.

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Ця дієта, як і будь-яка інша, базується на певних принципах:

Їсти потрібно часто (5-6 разів на день), але невеликими порціями

На день потрібно випивати 1,5-2 л чистої води

З раціону варто повністю виключити солодощі, субпродукти і фаст-фуд.

Також не можна вживати газовані напої, каву краще замінити трав’яним чаєм

Під час дієти не можна вживати смажену їжу

Продукти повинні бути приготовані на пару або в духовці

Дієта повинна забезпечувати менше 30 г клітковини на день

Під час дієти 2/3 білка повинні надходити з продуктів тваринного походження і 1/3 з продуктів рослинного походження

Необхідно виключити споживання солі

Людям, що намагаються скинути вагу, рекомендується вживати: пісне м’ясо (курку, індичку, качку, яловичину), рибу і морепродукти, а також овочі (капусту, огірки, помідори). Під час білкової дієти важливими є також молочні продукти (сир, молоко, кефір).

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