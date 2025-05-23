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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

Білкова дієта: принцип дії та дозволені продукти

Білкова дієта — це спосіб харчування, в якому головну роль відіграє білок, а вуглеводи та жири обмежуються.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Білкова дієта – один з найлегших способів швидко схуднути

Білкова дієта — один з найлегших способів швидко схуднути / © Pixabay

Білкова дієта є одним з найбільш ефективних способів схуднення на довгий період часу. Суть цієї дієти — вживати продукти з високим вмістом білка.

Роль білка в організмі людини важлива — він є основним будівельним матеріалом для всіх наших органів.

Рекомендована щоденна доза повинна становити не менше 50 грамів. Це — приблизно 150 г риби або білого м’яса.

Ця дієта, як і будь-яка інша, базується на певних принципах:

  • Їсти потрібно часто (5-6 разів на день), але невеликими порціями

  • На день потрібно випивати 1,5-2 л чистої води

  • З раціону варто повністю виключити солодощі, субпродукти і фаст-фуд.

  • Також не можна вживати газовані напої, каву краще замінити трав’яним чаєм

  • Під час дієти не можна вживати смажену їжу

  • Продукти повинні бути приготовані на пару або в духовці

  • Дієта повинна забезпечувати менше 30 г клітковини на день

  • Під час дієти 2/3 білка повинні надходити з продуктів тваринного походження і 1/3 з продуктів рослинного походження

  • Необхідно виключити споживання солі

Людям, що намагаються скинути вагу, рекомендується вживати: пісне м’ясо (курку, індичку, качку, яловичину), рибу і морепродукти, а також овочі (капусту, огірки, помідори). Під час білкової дієти важливими є також молочні продукти (сир, молоко, кефір).

Раніше ми писали, як вживання грейпрута допоможе схуднути. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
271
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