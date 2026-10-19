Більше кроків — краща увага?: вчені дослідили зв’язок ходьби та роботи мозку

Ходьба / © pexels.com

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Щоденна ходьба може бути пов’язана з кращою концентрацією уваги, здатністю ігнорувати відволікання та контролювати імпульсивні рішення. Такого висновку дійшли вчені, які проаналізували дані про фізичну активність і когнітивні здібності майже 3100 дорослих американців.

Результати дослідження опублікували в журналі Scientific Reports.

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Як кількість кроків пов’язана з увагою та здатністю ухвалювати рішення

У дослідженні взяли участь 3093 мешканці США віком від 18 до 93 років. Середній вік учасників становив 58 років. Їхню фізичну активність відстежували за допомогою фітнес-трекерів протягом 14 днів, після чого учасники пройшли серію когнітивних тестів.

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«Чотири завдання в тестах були спрямовані на оцінку стійкості уваги, здатності ігнорувати відволікаючі фактори, уподобань у виборі між негайною та відкладеною винагородою, а також здатності розпізнавати емоції за виразом обличчя», — йдеться в описі дослідження.

На основі кількості кроків учасників розділили на три групи. У середньому вони проходили 5108, 8875 та 14 161 крок на день.

«Представники двох більш активних груп показали кращі результати в тестах на стійкість уваги, контроль відволікаючих факторів та прийняття рішень щодо винагороди порівняно з групою з найнижчим рівнем активності», — зазначають автори дослідження.

За словами дослідників, ці навички можуть бути корисними в повсякденному житті: допомагати зосереджуватися на роботі, протистояти імпульсивним бажанням і дотримуватися довгострокових цілей.

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Чи справді ходьба покращує роботу мозку: що показало дослідження

Наукові дані свідчать про зв’язок фізичної активності зі здоров’ям, зокрема когнітивними функціями. Однак у цьому випадку вчені не змогли визначити точну кількість кроків, необхідну для покращення уваги чи інших розумових здібностей.

«Оскільки когнітивні здібності оцінювали лише один раз, автори не змогли визначити, чи покращилися вони в учасників із часом, чи, навпаки, погіршилися. Крім того, не можна виключати, що люди з кращими когнітивними здібностями від початку були фізично активнішими», — йдеться в матеріалі.

Отже, дослідження виявило зв’язок між фізичною активністю та певними когнітивними навичками, але не довело, що саме ходьба безпосередньо покращує їх. Щоб встановити, як регулярна фізична активність впливає на увагу та інші розумові здібності з часом, потрібні подальші дослідження.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, чому для здоров’я не обов’язково щодня проходити 10 тисяч кроків. Учені з’ясували, що значення має не лише кількість кроків, а й темп ходьби.

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