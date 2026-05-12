Більше не 10 тисяч: скільки кроків потрібно робити щодня, щоб не набирати вагу

Протягом десятиліть мета у 10 000 кроків рекламувалася як простий та безальтернативний шлях до зміцнення здоров’я. Ця цифра здається зрозумілою, її легко запам’ятати, а фітнес-трекери та додатки у смартфонах щодня спонукають нас до її досягнення. Проте нове масштабне дослідження довело: це число ніколи не ґрунтувалося на точних наукових даних.

Вже зараз більше половини дорослого населення Європи страждає від надмірної маси тіла. Згідно з глобальними прогнозами, до 2035 року на ожиріння хворітиме майже кожен третій мешканець планети.

Це впливає на всі аспекти життя: знижується рухливість, погіршується психічне здоров’я та зростає ризик хронічних хвороб. Саме тому зміна способу життя залишається першим і головним етапом лікування, який має передувати прийому ліків або хірургічному втручанню.

Головна проблема — втримати результат

Схуднути складно, але втримати нову вагу — ще важче. Професор Марван Ель Гоч з Університету Модени та Реджо-Емілії (Італія) наголошує на важливості довгострокових стратегій.

«Найважливіше та найсерйозніше завдання при лікуванні ожиріння — запобігання повторному набору ваги. Приблизно 80% людей з надмірною вагою або ожирінням, які спочатку худнуть, як правило, набирають частину або всю втрачену вагу назад протягом трьох-п’яти років», — пояснює професор.

За його словами, виявлення стратегії, яка допомогла б людям підтримувати свою нову вагу, має величезне клінічне значення.

Щоб знайти ідеальну формулу успіху, дослідники проаналізували 868 наукових робіт, з яких відібрали 14 найбільш високоякісних клінічних випробувань. У дослідженні взяли участь близько 4000 осіб з різних країн.

Аналіз показав, що на етапі зниження ваги учасники програм, які досягли успіху, збільшили кількість кроків у середньому до 8400 на день. Ті ж, хто зміг втримати результат, продовжували проходити близько 8200 кроків щодня.

На основі цих даних дослідники пропонують нове практичне значення — 8500 кроків на день. Ця цифра ґрунтується на реальних даних, а не на рекламних вигадках. Вчені з’ясували, що кожна додаткова тисяча кроків під час схуднення безпосередньо пов’язана з кращими довгостроковими результатами.

Один із ключових висновків дослідження вказує на те, що роль ходьби змінюється залежно від етапу. На початкових етапах схуднення збільшення кількості кроків не мало вирішального значення — тут головну роль відігравала дієта та зниження калорійності раціону.

Однак із часом роль фізичної активності ставала критичною. Саме висока щоденна активність допомагала людям не набрати вагу знову після завершення інтенсивної фази дієти.

«Учасників слід постійно заохочувати до збільшення кількості кроків приблизно до 8500 на день на етапі зниження ваги та підтримання цього рівня активності надалі, щоб запобігти повторному збільшенню маси тіла. Збільшення кількості кроків до 8500 — це проста та доступна стратегія», — підсумував професор Ель Гоч.

Нова ціль у 8500 кроків не лише науково обґрунтована, а й психологічно легша для досягнення. Реалістична мета сприяє регулярності, що є ключем до здоров’я у довгостроковій перспективі.

