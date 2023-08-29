Більшість добавок з риб’ячим жиром не мають користі для здоров’я: нове дослідження

Протягом багатьох років харчові добавки з риб’ячим жиром пропагувалися як важливий засіб для зміцнення здоров’я, особливо здоров’я серця. Але нещодавні дослідження продемонстрували неоднозначні результати щодо впливу цих добавок.

Дослідники зі США з’ясували, що багато компаній-виробників риб’ячого жиру, роблять неперевірені заяви про наявність у їхніх харчових добавках великого різноманітнтя жирних кислот омега-3 – основних здорових жирів у риб’ячому жирі.

Про це повідомляє Yahoo.

У дослідженні йдеться, що більшість харчових добавок з риб’ячим жиром на ринку містять твердження про користь для здоров’я, які не підтверджені даними клінічних випробувань.

Результати дослідження про риб’ячий жир

Так, дослідники проаналізували етикетки понад 2800 добавок риб’ячого жиру та виявили, що 2082 (або майже 74%) містили принаймні одну заяву про користь для здоров’я. З них лише 399 (19,2%) містили кваліфіковану заяву про користь для здоров’я, схвалену Управлінням з контролю за продуктами й ліками. (Кваліфікована заява про користь для здоров’я означає, що твердження підтверджені науковими доказами.)

Виробники майже 81% цих добавок стверджували про структуру або функцію того, що добавки можуть робити. Наприклад, стверджувалося, що добавки "сприяють здоров’ю серця". Найпоширенішими є твердження щодо серцево-судинної системи.

Дослідники також виявили "суттєву мінливість" у добовій дозі в добавках омега-3 EPA та DHA – двох основних сполук у риб’ячому жирі.

"Виходячи з того, що я особисто бачила в продуктовому магазині та аптеці, я не була здивована, виявивши такі високі показники тверджень щодо здоров’я харчових добавок з риб’ячим жиром. Однак дивно було те, наскільки широкими були типи заяв – від здоров’я серця та мозку до здоров’я суглобів, здоров’я очей та імунної функції", – розповіла Джоанна Асадуріан, провідна авторка дослідження та студентка четвертого курсу медицини Південно-західного медичного центру Університету Техасу.

"Як профілактичний кардіолог я бачу, як пацієнти в клініках постійно приймають риб’ячий жир з переконанням, що допомагають своєму серцю. Вони часто дивуються, коли я кажу їм, що рандомізовані дослідження не показали жодної користі від добавок риб’ячого жиру при інфарктах чи інсультах", – розповіла співавторка дослідження, доктор Енн Марі Навар, ад’юнкт-професор медицини Південно-західної медичної школи Техаського університету.

Варто зазначити, що харчові добавки – здебільшого нерегульована галузь у США. Компанії можуть випускати нові харчові добавки на ринок без схвалення Управлінням з контролю за продуктами й ліками. Виробники просто повинні дотримуватися вказівок Управління щодо безпеки та маркування.

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"Це підкреслює, що "користь для здоров’я", рекламована багатьма виробниками харчових добавок, часто не ґрунтується на реальних доказах і вводить в оману. Пацієнти повинні бути обізнаними та освіченими, перш ніж витрачати гроші на некорисні продукти", – розповів доктор Алі Хайдер, інтервенційний кардіолог.

Звідки узялося твердження про користь риб’ячого жиру

"Епідеміологи вперше виявили, що люди, які їдять більше риби та мають вищий рівень EPA і DHA в крові, менше хворіють на серце. Це наштовхнуло людей на думку про те, що риб’ячий жир може бути корисним. Насправді ці дані спонукали Управлінням з контролю за продуктами й ліками 2003 року схвалити кваліфіковану заяву щодо здоров’я риб’ячого жиру про те, що він може знизити ризик ішемічної хвороби серця", – пояснила доктор Енн Марі Навар.

Однак кілька великих, високоякісних, плацебо-контрольованих рандомізованих досліджень з того часу не показали жодної користі для загального населення від приймання риб’ячого жиру для профілактики серцевих захворювань.

Чим загрожує приймання риб’ячого жиру

Є два схвалені Управлінням з контролю за продуктами й ліками препарати на основі риб’ячого жиру, "але вони призначені для дуже конкретних показань, наприклад, для людей з високим рівнем тригліцеридів". Усім іншим риб’ячий жир не рекомендується, пояснив доктор Чен-Хан Чен, інтервенційний кардіолог і медичний директор програми зі структурних захворювань серця.

"Існує потенційна шкода від прийому добавок риб’ячого жиру. У них можуть бути добавки та наповнювачі, і ми не знаємо, що це таке", – зазначив Чен.

За його словами, риб’ячий жир також може підвищити ризик кровотечі та фібриляції передсердь.

Чен рекомендує поговорити зі своїм лікарем, перш ніж приймати добавку риб'ячого жиру.

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