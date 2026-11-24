Вимірювання тиску

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Регулярне вимірювання артеріального тиску вдома допомагає контролювати стан здоров’я і передавати корисні дані лікареві, однак цифри на екрані приладу не завжди відображають реальну картину. За словами медиків, одна з найпоширеніших і водночас недооцінених помилок — використання манжети невідповідного розміру.

Про це повідомляє видання Egészségkalauz.

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Під час роботи тонометр накачує манжету та тимчасово перетискає артерію на плечі, обчислюючи тиск за зафіксованими змінами. Багато хто вважає універсальну манжету з комплекту придатною для всіх, але це помилка:

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Занадто тісна манжета створює надмірний тиск і може завищувати реальні показники.

Занадто велика манжета, навпаки, здатна занижувати значення на дисплеї.

Неточні дані можуть призвести до хибних висновків: завищені цифри інколи спричиняють зайві зміни в терапії, а надмірне зниження тиску — запаморочення, слабкість чи навіть непритомність. Водночас занижені показники можуть приховати потребу в лікуванні.

Похибка може сягати майже 20 мм рт. ст.

Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Internal Medicine, показало, наскільки суттєво змінюються результати через неправильний розмір манжети:

у людей, яким потрібна менша манжета, стандартний розмір давав у середньому на 3,6 мм рт. ст. нижчий систолічний (верхній) тиск;

у тих, кому підходить більша манжета, звичайний варіант завищував показник у середньому на 4,8 мм рт. ст.;

у учасників, яким була потрібна особливо велика манжета, різниця сягала в середньому 19,5 мм рт. ст.

Перед купівлею приладу радять виміряти обхват середини плеча м’якою сантиметровою стрічкою та звірити його з діапазоном, указаним виробником манжети.

Як підготуватися та правильно виміряти тиск

На точність результатів впливають і щоденні звички до та під час процедури:

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Відпочинок перед вимірюванням: після піднімання сходами, прибирання, прогулянки чи тренування пульс і систолічний тиск зростають. Перед процедурою варто посидіти у спокої щонайменше 5 хвилин, не розмовляти та не користуватися телефоном, а також заздалегідь спорожнити сечовий міхур.

Кофеїн і куріння: за 30 хвилин до вимірювання не радять пити каву чи інші напої з кофеїном і курити, оскільки це тимчасово підвищує тиск.

Поза за столом: спина має бути рівною та спертою на спинку, обидві стопи — на підлозі без перехрещування ніг, а рука — лежати на столі так, щоб манжета була приблизно на рівні серця (інакше прилад може показати вищі значення).

Одяг: манжету не рекомендують одягати поверх светра чи рукава сорочки — вона має прилягати до оголеного плеча на кілька сантиметрів вище ліктьового згину, а закочений рукав не повинен перетискати руку вище манжети.

Тиша та спокій: під час роботи приладу не варто розмовляти, читати повідомлення чи відволікатися, адже емоції та активність можуть короткочасно змінити показники.

Скільки разів вимірювати та який прилад обрати

Фахівці радять робити за один сеанс два вимірювання з інтервалом близько хвилини та записувати обидва значення або їхнє середнє — бажано щодня приблизно в один і той самий час (зокрема вранці та ввечері, якщо лікар не дав інших вказівок) і вести щоденник тиску.

Згідно з американськими рекомендаціями, нормальним вважається тиск нижче 120/80 мм рт. ст., водночас показники від 130 мм рт. ст. (систолічний) і/або 80 мм рт. ст. (діастолічний) відносять до категорії підвищеного тиску (хоча порогові значення у різних настановах можуть відрізнятися, а діагноз не ставлять за одним домашнім вимірюванням). Якщо прилад показав несподівано високий або низький результат, варто перевірити положення манжети й пози тіла та повторити вимірювання за кілька хвилин спокою. У разі стійко підвищених значень потрібно звернутися до лікаря, а за появи болю у грудях, задишки, сильного головного болю, порушень зору чи мовлення або слабкості в кінцівках — негайно викликати невідкладну допомогу.

Для домашнього використання медики зазвичай віддають перевагу автоматичним приладам на плече, оскільки на показники зап’ясних чи пальцевих тонометрів сильніше впливає положення кінцівки. Новий прилад корисно взяти на прийом до лікаря, щоб звірити його точність із клінічним обладнанням і перевірити правильність техніки вимірювання.

Раніше ми писали про те, який артеріальний тиск сьогодні вважається нормальним для дорослих та дітей.

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