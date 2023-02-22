Більшість людей їх пропускають: експерти розповіли про ознаки високого кров'яного тиску

Читайте в матеріалі ТСН.ua про основні ознаки високого кров'яного тиску, про які мало хто знає.

За даними Blue Cross Blue Shield, понад 70 мільйонів жителів США страждають від високого артеріального тиску, але одна третина з них навіть не знає про це. При цьому половина людей з гіпертонією не вміють її контролювати.

Варто зазначити, що високий кров'яний тиск може стати причиною інфаркту, інсульту, захворювання нирок та деяких інших серйозних проблем. Чому ж гіпертонію так важко помітити?

Терапевтка з Массачусетсу Лея Сіммонс вважає, що гіпертонія — це "тиха вбивця", адже людина може мати високий кров'яний тиск впродовж тривалого часу і навіть не помічати цього. А ще вона спричинює захворювання серця та інших органів (ішемічна хвороба, серцева недостатність, втрата зору, аневризма, захворювання нирок).

Як дізнатися, що у вас високий тиск? Існують ознаки, на які мало хто звертає увагу.

Що таке гіпертонія або високий кров'яний тиск

Артеріальний (кров'яний) тиск — це тиск, який виникає всередині артерій. Він виражається двома числами: систолічний та діастолічний. За словами нефрологині з клініки Mayo Леслі Томас, ці цифри відображають показники насосної активності серця.

Більше число (систологічний артеріальний тиск) — це тиск від скорочення лівого шлуночка серця. Нижнє число (діастолічний артеріальний тиск) — це розслаблення лівого шлуночка серця.

Цифри ці виражаються у міліметрах ртутного стовпчика (мм рт). Лікар Рауль Германс з Нідерландів вказує, що нормальним артеріальним тиском вважається такий, коли систолічний тиск менше 120 мм рт, а діастолічний не перевищує 80 мм рт. Підвищений артеріальний тиск стає тоді, коли систолічний досягає позначки 120-129 мм рт, а діастолічний — менше 80 мм рт. А ось гіпертонія — це коли систолічний тиск досягає чи перевищує 130 мм рт, а діастолічний перевищує 80 мм рт.

Якщо у пацієнта артеріальний тиск понад 180/120 мм рт, такий стан називається невідкладної гіпертонією. В такому разі потрібно негайно викликати швидку медичну допомогу.

Високий тиск: симптоми та ознаки

За даними Американської кардіологічної асоціації, гіпертонія у деяких випадках може проявлятися певними симптомами, які включають:

появою кров'янистих плям в очах, які називаються субкон'юктивальним крововиливом (частіше трапляється у пацієнтів з цукровим діабетом);

почервоніння обличчя;

раптове запаморочення чи неможливість ходити (ознака високого кров'яного тиску та можливого інсульту).

Лея Сіммонс каже, що більшість людей з гіпертонією не мають жодних симптомів. Однак існують деякі ознаки, на які варто звернути особливу увагу: частий головний біль, розмитість зору, задишка, біль в грудях. Якщо у вас є хоча б один з цих симптомів, необхідно відразу звернутися до лікаря.

Як зрозуміти, що у вас гіпертонія

Нефрологиня Леслі Томас вважає, що гіпертонія — це дуже поширений стан, який вражає до 40 відсотків дорослих. І для її лікування необхідно отримати правильне лікування.

В клініці Mayo рекомендують перевіряти артеріальний тиск щонайменше кожні два роки, починаючи від 18-річного віку. Якщо у вас є фактори ризику (гіподинамія, куріння, ожиріння, нездорове харчування), тоді навіть частіше. Люди після 40 років повинні перевіряти артеріальний тиск вже щорічно. Декому лікар може поралити робити це ще частіше.

Високий артеріальний тиск: що робити

Не намагайтесь самостійно поставити собі діагноз, це може зробити лише спеціаліст. Якщо вам поставили гіпертонію, потрібно змінити спосіб життя, щоб уникнути серйозніших проблем в майбутньому.

Лікар-остеопат Лео М. Бредлі з медичного центру Брентвуд у Ньюпорт-Ньюс (штат Вірджинія), каже, що найперший спосіб покращити своє самопочуття — це саме змінити життя. Для цього варто збільшити фізичну активність, зменшити кількість солі в раціоні, вживати менше жирної їжі.

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