Більшості чоловіків з раком простати не потрібна операція: медики виявили новий спосіб лікування

Водночас, пацієнти з високим ризиком або захворюванням, що прогресуэ, потребують термінового втручання.

Більшості чоловіків, у яких діагностовано рак простати (передміхурової залози), не потрібно поспішати на операцію чи променеву терапію.

Нове дослідження, що було опубліковано в New England Journal of Medicine, показало: чоловіки з раком передміхурової залози, які хочуть уникнути негайного хірургічного втручання або опромінення, можуть обрати активний моніторинг хвороби у якості методу лікування.

Фахівці дійшли висновку, що більшість чоловіків можуть не поспішати з рішенням про лікування після встановлення діагнозу, оскільки рівень смертності від раку через 15 років була відносно низькою незалежно від підходу до лікування.

Про перебіг дослідження

В експерименті, що розпочали у Британії в 1999 році, взяли участь 2664 чоловіки віком від 50 до 69 років, у яких був діагностований локалізований рак простати. З цих чоловіків 1643 були зараховані до випробування, яке вивчало три різні методи лікування:

хірургічне втручання з видалення пухлин (553),

опромінення (545),

активне спостереження (545).

"Через 15 років ми порівняли учасників, які померли від раку простати з тими, хто пішов з життя з інших причин. У дослідженні зазначено, що понад третина чоловіків вважалися групою середнього або високого ризику на момент постановки діагнозу", — зазначає джерело.

З 1610 пацієнтів, яких спостерігали медики, 45 чоловіків померли від раку передміхурової залози: 17 були в групі активного спостереження, 12 перенесли операцію з видалення пухлин і 16 пройшли опромінення.

"Смерть, не пов’язана з раком передміхурової залози, сталася у 356 чоловіків із однаковою кількістю у всіх трьох групах лікування. Після завершення спостереження 133 чоловіки в групі активного моніторингу були живі без лікування раку простати", — йдеться у висновках.

Медики не виявили диференційованого впливу на смертність від раку у зв’язку з базовим рівнем ПСА, стадією чи ступенем пухлини або показником стратифікації ризику. Після 10-річного аналізу також не було повідомлень про ускладнення терапії раку.

Фото: Компьюлента

Через 15 років рак поширився у 9,4% групи активного спостереження, 4,7% хірургічної групи та 5% групи опромінення.

Провідний автор доктор Фредді Хемді з Оксфордського університету написав, що дослідники помітили різницю в поширенні раку через 10 років і очікували, що це вплине на виживання через 15 років, але цього не сталося. Він додав, що лише поширення не означає смерть від раку простати.

Лікарка-онколог Стейсі Леб, яка не брала участі в дослідженні, повідомила, що результати "можуть надихнути чоловіків, які хочуть уникнути сексуальних проблем і нетримання сечі, що часто виникають в результаті лікування".

"Тепер у нас є більше способів виявляння прогресування хвороби, перш ніж вона ускладниться", — сказала Леб.

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Хамді заявив, що "нові та цікаві" результати дозволяють більшості чоловіків "уважно розглянути можливі переваги моніторингу", хоча він уточнив, що пацієнти з високим ризиком або прогресуючим захворюванням потребують термінового лікування.

Висновки також були представлені на конференції Європейської асоціації урологів у Мілані, в Італії.

Додамо, що дане дослідження спонсорував Британський національний інститут охорони здоров’я та догляду (англ. National Health Service, NHS).

Нагадаємо, що рак простати, чи передміхурової залози, — це злоякісне новоутворення, яке розвивається з епітелію передміхурової залози. За словами медиків, рак простати — найбільш поширене захворювання серед чоловіків.

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