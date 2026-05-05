Білий туалетний папір небезпечний для жінок: вчені виявили приховану загрозу

Туалетний папір може бути небезпечним. Такої думки дійшли американські дослідники. Вони опублікували звіт, в якому йдеться про хронічні подразнення вульви, спричинені використанням туалетного паперу.

Про це пишуть на сторінці Національної медичної бібліотеки.

У дослідженні розглянули випадок 51-річної жінки, яка протягом 4 років страждала від симптомів вульвовагініту, причина яких тривалий час залишалася незрозумілою.

За оцінками, половина всіх жінок старше 24 років відчуває принаймні один епізод дискомфорту, пов’язаного з вульвовагінітом. Вульвовагініт може бути наслідком бактеріальних, вірусних або грибкових інфекцій, а також контактного подразнення чи алергії.

Шкіра вульви подразнюється частіше, ніж шкіра інших ділянок. Наслідками можуть стати свербіж, печіння та поколювання, важкість від фізичних навантажень та відмова від сексу.

Дослідження показали, що 50% жінок, які використовують безрецептурні протигрибкові препарати, не мають грибкових інфекцій. Білий туалетний папір інколи стає причиною розвитку вульвовагініту. Все тому що його відбілюють, зокрема за допомогою хлору. Алергію також можуть викликати формальдегід, ланолін та бензокаїн у складі туалетного паперу.

Водночас знебарвлений дешевий сірий туалетний папір не викликає таких симптомів.

Серветки для обличчя, паперові рушники та інші види паперу містять формальдегід. Його використовують для покращення міцності у вологому середовищі. Білий щільний туалетний папір набагато частіше містить формальдегід, ніж тонший дешевший папір.

Вважається, що туалетний папір як засіб гігієни не має містити шкідливих речовин. Однак насправді це не так. Формальдегід не тільки викликає подразнення, але й належить до канцерогенів.

У комерційних продуктах використовується близько 100 тисяч хімічних речовин. Лише малу частину з них перевіряли на можливі ризики для здоров’я.

Науковці дійшли думки, що у разі хронічних проблем вульви варто звертатися до лікаря та використовувати звичайні стандарти лікування. Якщо всі результати аналізів негативні й причину вагініту неможливо визначити, варто відмовитися від білого туалетного паперу на певний період, аби відстежити, чи покращується ситуація.

Також науковці наголосили на тому, що виробники туалетного паперу повинні розкривати реальний склад товарів та методи, якими відбілюється папір.

Цікавий факт про туалетний папір

Поки у світі туалетний папір еволюціонував від китайських розробок VI століття до американських рулонів кінця XIX століття, в СРСР цей засіб гігієни з’явився лише у 1969 році.

Радянська влада, зосереджена на військових амбіціях, а не на побутовому комфорті громадян, закупила в Англії обладнання для його виробництва лише через 50 років після революції. До цього моменту населення десятиліттями використовувало звичайні газети.

Цікаво, що спочатку новинка не мала попиту, оскільки громадяни просто не розуміли її призначення. Державі довелося проводити рекламну кампанію, щоб привчити людей до спеціалізованого паперу. Невдовзі після популяризації туалетний папір став черговим радянським дефіцитом.

