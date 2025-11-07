- Дата публікації
Біогакер назвав просту кавову звичку, здатну подовжити життя
Самопроголошений біогакер поділився власним секретом — коли саме потрібно пити каву, аби вона справді приносила користь організму.
Мільйонер-біогакер Браян Джонсон, одержимий ідеєю «жити вічно», розкрив простий секрет використання кави для подовження життя. Нещодавнє дослідження підтвердило: регулярне вживання кави знижує ризик смерті, але ключовим є не лише кількість, а й час вживання напою.
Про це повідомляє Unilad.
Техномільйонер Джонсон уже давно відомий своїм бажанням «жити вічно» і проводить численні експерименти, аби досягти максимальної тривалості життя. До його найекстравагантніших методів входять, зокрема, навіть процедури із застосуванням крові власного сина.
Щоранку Джонсон дотримується надзвичайно насиченого розкладу: він поєднує терапію синім та червоним світлом, ультрафіолетове опромінення і приймання десятків добавок. Раціон біогакера також ретельно збалансований — жодних випадкових продуктів, лише овочі, суперфуди та вітамінні комплекси.
Та що він думає про каву — один із найпоширеніших ранкових напоїв у світі? Джонсон звернув увагу на нове наукове дослідження, яке вивчало, як кава може впливати на тривалість життя.
У межах Національного опитування США щодо здоров’я та харчування (NHANES), що тривало від 1999 до 2018 року, вчені спостерігали за 40 725 дорослими американцями.
Висновки виявилися цікавими: ті, хто регулярно п’є каву, мали на 16% нижчий ризик смерті від будь-яких причин і на 31% менше шансів померти від серцево-судинних хвороб у порівнянні з тими, хто каву не вживає.
«Це перше дослідження, яке вивчає зв’язок між часом споживання кави та впливом на здоров’я. Наші результати свідчать, що важливе не лише те, чи п’єте ви каву й скільки, а й коли саме ви її п’єте», — зазначив аровідний автор дослідження доктор Лу Ці.
«Зазвичай ми не даємо рекомендацій щодо часу приймання продуктів у харчових порадах, але, можливо, в майбутньому нам варто це враховувати», — додав він.
Проте, за словами Джонсона, ключовий момент полягає саме в часі споживання кави.
Він пояснив, що вранці кава справді приносить користь, тоді як у другій половині дня або ввечері — навпаки, може шкодити.
На своїх сторінках у соцмережах біогакер застеріг, що вживання кофеїну після обіду може змусити вас «втратити» користь для довголіття.
«Кофеїн має період напіввиведення п’ять-шість годин. Це означає, що чашка кави о 15:00 залишає в організмі половину кофеїну навіть о 21:00. Цей залишковий кофеїн може зруйнувати ваш сон. І якщо я ще не сказав цього достатньо, сон — це номер один серед усього, що ви можете зробити для свого здоров’я», — пояснив Джонсон.
До слова, експерти стверджують: пити каву одразу після пробудження неефективно, оскільки в цей час максимальний рівень кортизолу (гормону бадьорості). Кофеїн «змагається» з ним, зменшуючи ефект. «Золоті години» для кави — це період, коли рівень кортизолу знижується, приблизно через 1-3 години після пробудження. Для більшості людей це 9:30–11:30 ранку. Вживання кави в цей час максимально підвищує концентрацію, стимулює дофамін і, за дослідженнями, знижує ризик передчасної смерті.