Біогакер назвав просту кавову звичку, здатну подовжити життя

Мільйонер-біогакер Браян Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

Реклама

Мільйонер-біогакер Браян Джонсон, одержимий ідеєю «жити вічно», розкрив простий секрет використання кави для подовження життя. Нещодавнє дослідження підтвердило: регулярне вживання кави знижує ризик смерті, але ключовим є не лише кількість, а й час вживання напою.

Про це повідомляє Unilad.

Техномільйонер Джонсон уже давно відомий своїм бажанням «жити вічно» і проводить численні експерименти, аби досягти максимальної тривалості життя. До його найекстравагантніших методів входять, зокрема, навіть процедури із застосуванням крові власного сина.

Реклама

Щоранку Джонсон дотримується надзвичайно насиченого розкладу: він поєднує терапію синім та червоним світлом, ультрафіолетове опромінення і приймання десятків добавок. Раціон біогакера також ретельно збалансований — жодних випадкових продуктів, лише овочі, суперфуди та вітамінні комплекси.

Та що він думає про каву — один із найпоширеніших ранкових напоїв у світі? Джонсон звернув увагу на нове наукове дослідження, яке вивчало, як кава може впливати на тривалість життя.

У межах Національного опитування США щодо здоров’я та харчування (NHANES), що тривало від 1999 до 2018 року, вчені спостерігали за 40 725 дорослими американцями.

Висновки виявилися цікавими: ті, хто регулярно п’є каву, мали на 16% нижчий ризик смерті від будь-яких причин і на 31% менше шансів померти від серцево-судинних хвороб у порівнянні з тими, хто каву не вживає.

Реклама

«Це перше дослідження, яке вивчає зв’язок між часом споживання кави та впливом на здоров’я. Наші результати свідчать, що важливе не лише те, чи п’єте ви каву й скільки, а й коли саме ви її п’єте», — зазначив аровідний автор дослідження доктор Лу Ці.

«Зазвичай ми не даємо рекомендацій щодо часу приймання продуктів у харчових порадах, але, можливо, в майбутньому нам варто це враховувати», — додав він.

Проте, за словами Джонсона, ключовий момент полягає саме в часі споживання кави.

Він пояснив, що вранці кава справді приносить користь, тоді як у другій половині дня або ввечері — навпаки, може шкодити.

Реклама

На своїх сторінках у соцмережах біогакер застеріг, що вживання кофеїну після обіду може змусити вас «втратити» користь для довголіття.

«Кофеїн має період напіввиведення п’ять-шість годин. Це означає, що чашка кави о 15:00 залишає в організмі половину кофеїну навіть о 21:00. Цей залишковий кофеїн може зруйнувати ваш сон. І якщо я ще не сказав цього достатньо, сон — це номер один серед усього, що ви можете зробити для свого здоров’я», — пояснив Джонсон.

До слова, експерти стверджують: пити каву одразу після пробудження неефективно, оскільки в цей час максимальний рівень кортизолу (гормону бадьорості). Кофеїн «змагається» з ним, зменшуючи ефект. «Золоті години» для кави — це період, коли рівень кортизолу знижується, приблизно через 1-3 години після пробудження. Для більшості людей це 9:30–11:30 ранку. Вживання кави в цей час максимально підвищує концентрацію, стимулює дофамін і, за дослідженнями, знижує ризик передчасної смерті.