Блекаути "вбивають" зір: офтальмолог про те, як відключення світла "старять" очі

Блекаут

Регулярні відключення світла завдають потужного удару по зору українців, особливо взимку, коли світловий день короткий. Лікарка-офтальмологиня попередила, що постійне перевантаження зорового апарату через гаджети в темряві та погане освітлення призводить до головного болю, втоми та прискорює «старіння» очей.

Про це лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог Ярига Олександра Вікторівна розповіла в інтерв’ю виданню «Телеграф».

За словами офтальмологині, відключення світла мають прямий негативний вплив на зір. Недостатність якісного освітлення, наприклад, спроби читати при свічці чи ліхтарику, призводить до швидкої зорової втоми.

Симптомами цього є:

відчуття «піску» в очах;

дискомфорт;

неможливість навести фокус;

головний біль;

загальна втома.

«Тобто люди до вечора відчувають, що і швидше втомлюються, і голова болить», — зазначає лікарка.

Гаджети в темряві — подвійна шкода

Окрему небезпеку становить використання гаджетів за відсутності нормального освітлення. Яскраві екрани телефонів, ноутбуків та планшетів на тлі темряви виснажують наш зоровий апарат.

«Це призводить до посилення скарг і, можливо, до появи захворювань очей раніше, ніж вони мали б бути. А в людей, в яких взагалі є проблеми з зором, їх стан погіршуються», — пояснює Ярига.

«Очі старіють раніше»: що таке пресбіопія

Лікарка додає, що через блекаути очі українців буквально «старіють» швидше. Без достатнього освітлення «негативні процеси» та пошкодження органу зору відбуваються набагато раніше. Фактично, люди виснажують ресурси свого організму.

Найгостріше відключення світла відчувають люди, які вже мають проблеми із зором. Зокрема, блекаути прискорюють такий процес, як пресбіопія.

Це стан, коли кришталик — лінза, яка знаходиться всередині ока, — гірше акомодує, тобто гірше наводить фокус на близькій відстані. Людям стає важко читати дрібний шрифт.

«Це нормальний стан для людей старше 40 років, але через часті відключення та недостатнє освітлення, цей процес може відбуватися набагато раніше», — підсумувала лікарка.

Нагадаємо, своєю чергою голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявив, що ситуація зі світлом в Україні може покращитися. Так, за умови відсутності обстрілів і стабільної погоди тривалість відключень світла може зменшитися вже за два тижні. Тоді Україна поступово перейде від аварійних до стабілізаційних графіків відключень (4–6 годин щодоби). Це — позитивний сценарій.

Якщо ж Росія продовжить масовані атаки на енергетику, спрацює негативний сценарій. Погіршити ситуацію може також похолодання. Тож періоди без світла можуть зрости до 12 годин щонайменше, а подекуди — до 20 годин на добу.