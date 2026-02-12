Бліда шкіра та пришвидшене серцебиття: лікарі назвали неочевидні ознаки дефіциту заліза, які не можна ігнорувати

Лікарі назвали неочевидні ознаки дефіциту заліза, які не можна ігнорувати / © Pexels

Пришвидшене серцебиття та дуже бліда шкіра можуть бути неочевидними ознаками дефіциту заліза.

Про це пише Daily Express.

Медики зазначають, що залізодефіцитну анемію найчастіше провокують крововтрати, вагітність або незбалансований раціон. На брак заліза в організмі можуть вказувати постійна втома, задишка та головний біль, проте для підтвердження діагнозу необхідно обов’язково звернутися до фахівця.

Зазвичай процедура починається з консультації у сімейного лікаря, який аналізує спосіб життя пацієнта та призначає загальний аналіз крові. Цей тест не потребує спеціальної підготовки та дозволяє перевірити рівень еритроцитів.

Якщо причина анемії неочевидна, пацієнта можуть направити на додаткові обстеження до профільних спеціалістів.

Коли діагноз підтверджено, лікар призначає відповідну терапію. Найчастіше для відновлення норми заліза прописують курс спеціальних препаратів у таблетках, який у середньому триває близько шести місяців.

Також, якщо певні дієтичні фактори сприяють цьому дефіциту, сімейний лікар зазвичай рекомендує збільшити споживання продуктів, багатих на залізо. Це можуть бути:

темно-зелені листові овочі,

збагачені злаки,

м’ясо,

сухофрукти та бобові.

Також лікарі рекомендують при дефіциті заліза обмежити споживання чаю, кави, молока, молочних продуктів та продуктів з високим вмістом фітинової кислоти. Це пояснюється тим, що велика кількість цих продуктів та напоїв ускладнює засвоєння заліза вашим організмом.

«Вкрай важливо якомога раніше лікувати залізодефіцитну анемію, оскільки нехтування цієї проблеми може збільшити ризик серйозних захворювань та інфекцій, оскільки вона впливає на імунну систему. Нелікований дефіцит заліза також може підвищити ризик ускладнень, включаючи серцеву недостатність та тахікардію, а також підвищений ризик проблем під час вагітності та пологів», — попереджають лікарі.

Водночас фахівці назвали маловідомі симптоми залізодефіцитної анемії:

утруднене ковтання (дисфагія);

болісні відкриті рани (виразки) в куточках рота;

постійне відчуття свербіння;

бажання їсти нехарчові предмети (до прикладу папір);

зміна нігтів;

випадіння волосся;

біль у язиці;

синдром неспокійних ніг;

відчуття дивного присмаку у роті після вживання їжі;

чути дзвін, гудіння або шипіння у голові.

Якщо ви помітили у себе один із таких симптомів, вам необхідно звернутися на консультацію до свого сімейного лікаря.

