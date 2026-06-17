Блогерка стекла кров’ю під час домашніх пологів, двічі відмовившись від меддопомоги

Австралійська блогерка Стейсі Ворнеке з чоловіком Нейтаном / © GoFundMe

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Австралійська інфлюенсерка Стейсі Ворнеке померла після домашніх пологів, свідомо відмовившись від професійної медичної допомоги. Попри критичну кровотечу, жінка лише з третього разу погодилася викликати «швидку».

Про це пише Lad Bible.

Австралійська блогерка померла 29 вересня минулого року. За висновком судово-медичного експерта, причиною смерті стала «післяпологова кровотеча в умовах домашніх пологів».

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Стейсі народила сина Акселя вдома у присутності чоловіка Нейтана Ворнеке та Емілі Лал — доули, тобто людини без медичної освіти, яка забезпечує емоційну та фізичну підтримку під час пологів. Інфлюенсерка свідомо обрала так звані «вільні пологи» (freebirth) — формат народження дитини вдома без залучення професійних медиків.

Під час слухання з’ясувалося, що після народження плаценти у Ворнеке почалася сильна кровотеча, а сама вона почала задихатися. Попри це, викликати «швидку» вона погодилася лише з третьої спроби, двічі перед цим відмовившись.

Парамедики, які прибули на місце, виявили 30-річну жінку на підлозі з холодною шкірою та негайно доправили її до Лікарні Франкстона. Під час переміщення з нош швидкої допомоги на лікарняне ліжко стався «великий викид крові». Медики терміново провели гістеректомію, намагаючись зупинити кровотечу. Для порятунку жінки були використані всі запаси крові її групи, однак, попри це, вона пережила кілька зупинок серця і померла.

Під час розслідування наголошувалося, що лікарі доклали «героїчних зусиль», щоб урятувати життя блогерки.

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У заяві до суду чоловік загиблої Натан зазначив, що його дружина «мала тверді переконання щодо ланцюга медичних втручань, які можуть відбуватися в лікарняному середовищі, і сильне бажання їх уникнути».

Ворнеке, яка просувала у своїй діяльності «життя без хімії», вважала «вільні пологи» єдиним способом народити дитину повністю за власними правилами. Також стало відомо, що вона відмовилася від усіх пренатальних обстежень, включно з плановими УЗД, і не запросила на пологи сертифіковану акушерку.

Патологоанатом Майкл Берк з Вікторіанського інституту судової медицини повідомив, що причиною смерті інфлюенсерки стала критична крововтрата, яка спричинила низку ускладнень, серед яких була серцева недостатність.

«Смерть жінки під час пологів — рідкісне явище», — сказав патологоанатом, додавши, що крововтрата під час пологів «піддається негайному лікуванню, якщо її швидко виявити та правильно лікувати».

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Своєю чергою Лал розповіла на слуханні, що отримала 6000 дол. за присутність під час пологів і що вона «не була там для того, щоб зробити пологи безпечнішими».

«Як саме я мала б допомагати людям залишатися в безпеці під час пологів?» — відповіла доула, коли її запитали, чи вбачала вона свою роль у забезпеченні безпеки матері.

«Я не думаю, що моя присутність робить пологи безпечнішими. Я була там як подруга в ролі підтримки. Я б не сказала їй: „Мені здається, ти втратила занадто багато крові“. Це не моя роль», — заявила Лал.

Також жінка додала, що Ворнеке запитувала її, чи є така крововтрата нормальною, на що доула відповіла, що це було «більше, ніж я б вважала нормальним».

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До слова, стримерка Фанді увійшла в історію Twitch, першою народивши дитину в прямому ефірі перед 15 тисячами глядачів. Восьмигодинна трансляція домашніх пологів у надувному басейні супроводжувалася жартами блогерки та привітанням від гендиректора платформи Дена Кленсі, викликавши шквал емоційних реакцій у чаті.

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