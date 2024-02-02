Блокує інсульти, серцеві напади і знижує холестерин: названо найкорисніший сік у світі

В цьому напої безліч вітамінів і мінералів, необхідних для здорової роботи всіх систем організму.

Американські вчені ще в сімдесятих роках ХХ століття провели ряд досліджень і з’ясували, що регулярне вживання морквяного соку зміцнює серце й судини. Також напій знижує рівень "поганого" холестерину в крові й блокує серцеві патології. Окрім того, сік позитивно впливає на роботу всіх систем організму, попереджує онкологію, ожиріння й розвиток деменції. Розповідаємо, у чому користь морквяного соку і чому лікарі рекомендують його пити усім без винятку.

Яка користь морквяного соку для організму

Морквяний фреш насичує організм калієм, вітамінами А, В, К і С. До його складу також входять каротиноїди, лютеїн, зеаксин, які мають потужні антиоксидантні властивості. Саме ці молекули здатні боротися з раком, старінням і серцевими захворюваннями. Тому користь цього напою неоціненна для нашого здоров’я.

Пришвидшує метаболізм. Морквяний сік прискорює секрецію жовчі, що допомагає пришвидшити обмін речовин в організмі. Жовч – це саме та рідина, яка виробляється у жовчному міхурі і допомагає розщеплювати жири. За рахунок чого можна швидше схуднути.

Морквяний сік прискорює секрецію жовчі, що допомагає пришвидшити обмін речовин в організмі. Жовч – це саме та рідина, яка виробляється у жовчному міхурі і допомагає розщеплювати жири. За рахунок чого можна швидше схуднути. Поліпшує зір. Морквяний фреш містить бета-каротин, який захищає клітини сітківки, запобігаючи розвитку хвороб очей – дегенерації жовтої плями, катаракті та сліпоті. Також морква містить лютеїн, що запобігає повній втраті зору.

Морквяний фреш містить бета-каротин, який захищає клітини сітківки, запобігаючи розвитку хвороб очей – дегенерації жовтої плями, катаракті та сліпоті. Також морква містить лютеїн, що запобігає повній втраті зору. Відновлює стан шкіри. Усім тим, хто має проблеми із висипами на шкірі чи псоріаз, рекомендовано включити морквяний сік до свого раціону. За рахунок вмісту вітаміну С й бета-каротину шкіра швидше відновлюється, менше схильна до висипів та появи зморшок.

Усім тим, хто має проблеми із висипами на шкірі чи псоріаз, рекомендовано включити морквяний сік до свого раціону. За рахунок вмісту вітаміну С й бета-каротину шкіра швидше відновлюється, менше схильна до висипів та появи зморшок. Знижує розвиток онкології. Морквяний сік за висновками наукових досліджень здатен зупинити дію ракових клітин в організмі. Тому цей напій є чудовим помічником у боротьбі з різними формами раку.

Морквяний сік за висновками наукових досліджень здатен зупинити дію ракових клітин в організмі. Тому цей напій є чудовим помічником у боротьбі з різними формами раку. Корисний для вагітних жінок. За рахунок вмісту кальцію, фолієвої кислоти, калію, магнію та вітаміну А морквяний сік здатен оновлювати організм після пологів. Макроелементи соку допомагають зміцнити кістки і хрящі, а фолієва кислота сприяє нормальному розвиткові плоду. Вітаміни А і С захищають від внутрішньоутробних інфекцій, зміцнюють імунітет матері й дитини. Тому американські лікарі рекомендують вагітним жінкам випивати літр соку на добу.

За рахунок вмісту кальцію, фолієвої кислоти, калію, магнію та вітаміну А морквяний сік здатен оновлювати організм після пологів. Макроелементи соку допомагають зміцнити кістки і хрящі, а фолієва кислота сприяє нормальному розвиткові плоду. Вітаміни А і С захищають від внутрішньоутробних інфекцій, зміцнюють імунітет матері й дитини. Тому американські лікарі рекомендують вагітним жінкам випивати літр соку на добу. Поліпшує роботу мозку. Бета-каротин, що міститься у великій кількості в морквяному фреші знижує ризики вікових захворювань, пов’язаних із втратою пам’яті та деменцією, поліпшує когнітивні функції. Морквяний фреш сприяє поліпшенню пам’яті за рахунок посилення провідності нервових закінчень.

Скільки можна пити морквяного соку на день

Так, цей сік має велику користь для організму, але його треба пити у помірних кількостях. Усі фреші практично не мають клітковини, тому ними не можна замінити повноцінне харчування. Через надмірне споживання фрешу шкіра може набути легкого помаранчевого відтінку за рахунок вмісту бета-каротину. Щоб уникнути небажаних побічних ефектів від вживання напою, варто випивати не більше склянки морквяного соку на добу.

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