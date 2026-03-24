Боявся операції: чоловік 8 років жив із 12-сантиметровою металевою паличкою в горлі (фото)

У Китаї чоловік протягом восьми років жив із металевою паличкою довжиною 12 см, яка застрягла в його горлі. Лише нещодавно її вдалося видалити під час операції.

Про це пише SCMP.

Інцидент стався з чоловіком на прізвище Ван, якого госпіталізували до Муніципальної центральної лікарні Даляня у провінції Ляонін.

За словами медиків, паличка потрапила до його горла ще вісім років тому під час вживання їжі та алкоголю. Тоді чоловік відчув біль, але не мав проблем із диханням, тому вирішив не надавати цьому великого значення.

Під час першого звернення до медиків йому запропонували операцію з розрізом шиї, однак він відмовився через страх перед втручанням. Відтоді чоловік періодично відчував дискомфорт, але терпів його роками.

Ситуація змінилася декілька тижнів тому, коли біль став регулярним і посилювався під час ковтання їжі. Після цього Ван знову звернувся до лікарів.

Під час обстеження медики виявили сторонній предмет у м’якому піднебінні. Попри тривалий час перебування, паличка не спричинила серйозних ушкоджень — голосові зв’язки працювали нормально, а навколишні тканини залишилися відносно неушкодженими.

Рентгенівський знімок / © scmp.com

З огляду на побажання пацієнта лікарі провели малоінвазивну операцію через рот, уникнувши розрізу шиї. У результаті вдалося успішно видалити металеву паличку довжиною 12 см.

Операція минула без ускладнень, і вже за декілька днів чоловіка виписали з лікарні.

Металева паличка / © scmp.com

Історія швидко стала вірусною в Мережі, спричинивши здивування користувачів, які не могли зрозуміти, як чоловік зміг жити з таким стороннім предметом стільки років.

