Боксери чи класичні труси: лікарка розповіла, яка білизна не шкодить чоловічому здоров'ю

Боксери чи класичні труси: лікарка розповіла, яка білизна не шкодить чоловічому здоров'ю

Лікарка прокоментувала думку, що чоловікам, які планують завести дитину, слід уникати класичних трусів через їх шкідливість для сперматозоїдів.

Вже тривалий час у суспільстві існує думка про те, що носіння щільних трусів (які називають трусами-сліпами, трусами-плавками або ж класичними) знижує кількість сперматозоїдів і викликає проблеми з фертильністю у чоловіків.

Чи дійсно є підтвердження цьому, розповіла урологиня та тазовий хірург Рена Малік зі Сполучених Штатів, інформує Men's Health.

Класичні труси

Вона звернула увагу на думку, що перебування мошонки у більш високій температурі може негативно вплинути на якість сперми , що робить вільні боксери кращим вибором.

"Якщо задуматися, боксери залишають трохи більше місця для дихання, натомість плавки тісніші та тепліші. Тому завжди була думка, що слід уникати плавок, якщо хочете завести дитину", – говорить Рена Малік.

"Сімейні" труси

Проте дослідження вчених ще у 1990-х роках, в якому брали участь 97 чоловіків, не показало реальної різниці між якістю сперми у чоловіків, які носять різні види трусів.

Нещодавні дослідження, додає вона, виявили нульовий вплив вибору нижньої білизни на здатність до зачаття.

Тому що стосується чоловічого здоров’я, то насправді не має значення, чи ви віддаєте перевагу носити боксери або труси. Однак Малік вказує, що носіння плавок може в деяких випадках призвести до інших проблем зі здоров'ям або гігієною — наприклад свербіж.

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