Болить голова і немає таблеток: як позбутися проблеми за 5 хвилин

Буває, що мучить сильний головний біль, а таблеток під рукою немає. Не хвилюйтесь. Його можна зняти за п'ять хвилин за допомогою деяких перевірених методів.

Що робити, коли болить голова і немає таблеток? З цією проблемою можна впоратися навіть без медикаментів, якщо знати кілька ефективних прийомів.

Що полегшує головний біль: вправи перед дзеркалом

Встаньте перед дзеркалом і зробіть кілька простих, але ефективних вправ, які спрямовані на розслаблення мімічних м'язів. Швидко підіймайте брови — праву, ліву, потім обидві одночасно. Закрийте очі, скосіть їх в такому положені праворуч, а потім ліворуч. Кінчиками пальців натисніть на брови, потім посуньте їх до перенісся. Пам'ятайте, що після кожної вправи потрібно робити перерву в кілька секунд, щоб м'язи обличчя розслабилися.

Точковий масаж

На скронях знайдіть місця, які відповідають болем під час натискання, а потім повільно їх помасажуйте. Ці зони називають рефлексогенними. Коли ви їх стимулюєте, відбувається розширення судин, покращується кровообіг, в результаті чого головний біль стихає або й повністю проходить. Так само ви можете масажувати перенісся. Це також допомагає позбутися болю.

Масаж очей від головного болю

Якщо закрити очі, а потім помасажувати їх м'якими круговими рухами спочатку за годинниковою стрілкою, а потім у зворотньому напрямку, головний біль середньої інтенсивності пройде вже за 5 хвилин.

Як позбутися головного болю в домашніх умовах: ванночки для ніг

Можна попарити ноги у помірно гарячій воді. Цей маневр відволікає від головного болю. Через деякий час кров спрямується від голови до ніг, тому неприємні відчуття почнуть вщухати. Але! У цієї процедури є протипоказання. Її не рекомендовано проводити тим, в кого підвищений артеріальний тиск.

Проведіть розминку для шиї

Головний біль можна полегшити за допомогою масажу шиї, особливо, якщо він викликаний остеохондрозом шийного відділу хребта. Крім масажу можна повільно виконувати кілька простих вправ: поперемінно нахиляйте голову до лівого та правого плеча, закиньте голову назад, а потім притисніть підборіддя до грудей. Між вправами робіть перерви.

Чим зняти сильний головний біль: розтирання

Прикладіть до вушних раковин долоні, зігрійте їх, а потім злегка розтирайте, поки не відчуєте тепло. Потім м'яко потягніть їх вгору, вниз та в різні боки.

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