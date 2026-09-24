Болить п’ята: лікарі назвали найпоширеніші причини та пояснили, коли треба звертатися до лікаря

Пʼяти / © Credits

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Біль у п’яті після довгої прогулянки або робочого дня часто списують на втому чи незручне взуття. Однак якщо неприємні відчуття регулярно повторюються, особливо вранці під час перших кроків, це може бути ознакою проблем із тканинами стопи, ахілловим сухожиллям або іншими структурами.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Фахівці зазначають, що причини болю в п’яті можуть бути різними — від надмірного навантаження та запалення до травм. Важливе значення має те, де саме болить і в який момент з’являється дискомфорт.

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Чому болить нижня частина п’яти

Якщо біль відчувається переважно знизу п’яти, причиною може бути проблема з підошовною фасцією — щільною сполучнотканинною структурою, яка проходить від п’яткової кістки до пальців і підтримує склепіння стопи.

Одним із характерних симптомів такого стану є біль під час перших кроків після пробудження. Людині може бути складно одразу нормально стати на ногу, але після кількох хвилин ходьби неприємні відчуття слабшають.

Водночас після тривалої прогулянки, бігу або багатогодинного стояння біль може знову посилитися.

Проблема може виникнути після різкого збільшення фізичної активності, тривалого стояння або ходьби по твердій поверхні. Впливати можуть і особливості будови стопи.

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Якщо болить п’ята ззаду

Біль у задній частині п’яти може бути пов’язаний з ахілловим сухожиллям, яке з’єднує литкові м’язи з п’ятковою кісткою.

Зазвичай дискомфорт у такому випадку поступово посилюється після навантажень. Спочатку він може виникати лише після тривалого бігу чи інтенсивних тренувань, а згодом почати заважати навіть під час звичайної ходьби.

Особливо ризикують люди, які раптово збільшили інтенсивність тренувань або повернулися до спорту після тривалої перерви.

Причиною болю в задній частині п’яти також може бути запалення навколосуглобової сумки — невеликої структури, яка зменшує тертя між тканинами. У такому разі можуть з’явитися набряк, почервоніння та підвищена чутливість, а тиск взуття стає особливо неприємним.

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Чи завжди винна «п’яткова шпора»

Ні. Наявність кісткового наросту на п’ятковій кістці, який називають п’ятковою шпорою, ще не означає, що саме він спричиняє біль.

Шпора може бути навіть у людей, які не мають жодних симптомів. Водночас біль, пов’язаний із підошовною фасцією, може виникати й без такого кісткового утворення.

Тому лікування не обов’язково передбачає видалення шпори. У багатьох випадках починають зі зменшення навантаження, підбору зручного взуття або устілок та лікувальної фізкультури.

За легкого болю, який виник без травми, варто тимчасово зменшити активність, що посилює симптоми. Також може допомогти зручне взуття з хорошою підтримкою та амортизацією. У деяких випадках рекомендують короткочасне охолодження болючої ділянки та спеціальні вправи на розтягування стопи й литкових м’язів.

Коли з болем у п’яті треба до лікаря

Звернутися до лікаря варто, якщо біль посилюється, регулярно повертається або не минає після приблизно двох тижнів щадного режиму.

Не варто відкладати обстеження, якщо через біль стає складно ходити, працювати чи виконувати звичні справи. Окремої уваги потребують оніміння, поколювання або зниження чутливості стопи.

Після травми сильний біль, значний набряк, деформація стопи або неможливість нормально наступити на ногу потребують якнайшвидшої медичної допомоги.

Особливо насторожитися варто, якщо під час травми людина відчула або почула характерний хлопок, а після цього не може нормально відштовхуватися стопою чи ставати навшпиньки. У такій ситуації необхідно виключити серйозне пошкодження ахіллового сухожилля.

Фахівці наголошують: за самим місцем болю не завжди можна точно визначити його причину. Під час консультації важливо розповісти лікарю, коли саме з’явився біль, що його посилює або послаблює, чи була перед цим травма та чи змінилося останнім часом фізичне навантаження.

Раніше ми писали, що одна нога, яка раптово стала теплішою за іншу, особливо разом із набряком, болем або зміною кольору шкіри, може бути одним із симптомів тромбозу глибоких вен. Серед інших можливих ознак — біль або судоми в литці, чутливість та дискомфорт, що посилюється під час ходьби чи стояння. Водночас саме відчуття тепла не означає, що обов’язково утворився тромб, адже встановити причину можна лише після медичного обстеження. Ризик тромбозу зростає після тривалого перебування без руху, зокрема під час довгих поїздок, а також після операцій чи травм і за деяких інших станів. Раптова задишка, біль у грудях, запаморочення, непритомність або кашель із кров’ю потребують невідкладної медичної допомоги.

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