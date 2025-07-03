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Ботокс більше не потрібен: 7 продуктів, які реально омолоджують шкіру та розгладжують зморшки
Збалансований раціон здатен творити дива, і не лише для фігури чи загального самопочуття. Британські вчені довели, що є продукти, які допомагають шкірі залишатися пружною, гладкою і молодою навіть без дорогих косметичних процедур.
Дослідники Единбурзького університету під керівництвом доктора Рупі Ауйла встановили, що продукти, які містять антиоксиданти, клітковину та поліненасичені жири, здатні захищати клітини шкіри від старіння, зменшувати запалення і сприяти її природному відновленню. Розповідаємо, посилаючись на ресурс blik.ua, що треба їсти, щоб надовго зберегти молодість і пружність шкіри.
Які 7 продуктів зберігають молодість і пружність шкіри без ботоксу
Горіхи містять вітамін Е, цинк та омега-3 жирні кислоти, які захищають клітини шкіри від старіння, покращують її еластичність і борються з вільними радикалами.
Насіння льону, чіа, гарбуза багате на клітковину й антиоксиданти, які нівелюють процеси запалення, підтримують водний баланс і зменшують сухість шкіри.
Яйця — потужне джерело біотину й амінокислот, які підтримують синтез колагену та сприяють оновленню шкіри.
Лосось містить омега-3 кислоти, які зволожують шкіру зсередини і надають їй здорового сяяння.
Вівсянка багата на бета-глюкан, який заспокоює шкіру, запобігає подразненням і сприяє її регенерації.
Броколі містить вітамін С, який є ключовим для вироблення колагену, а також має протизапальні властивості.
Імбир — потужний антиоксидант, який покращує кровообіг і підтримує природне оновлення клітин шкіри.