Брак сил, втома та порушення сну: з симптомами депресії тепер можна звертатися до сімейного лікаря

Якщо ви тривалий час відчуваєте брак сил, втому та порушення сну, це може означати, що вам потрібна психологічна підтримка.

Постійний сум або пригнічений настрій, тривожність, втрата інтересу або задоволення від діяльності, яка зазвичай є приємною принаймні два тижні, можуть свідчити про депресію.

У НСЗУ запевнили, що з такими ознаками депресивного стану можна звертатися до сімейного лікаря.

"Люди з депресією мають повсякденні труднощі в особистому та соціальному житті. А також можуть відчувати погіршення фізичного здоров’я. З симптомами депресії тепер можна звертатися до сімейного лікаря. Цей фахівець може надавати кваліфіковану допомогу не тільки при погіршенні фізичного здоров’я, а й при психічних та неврологічних розладах. А саме депресія - є одним з найпоширеніших психічних розладів", - кажуть лікарі.

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Такий розлад, який може трапитися у будь-кого. Наявність депресії не означає, що людина слабка або лінива. А звернення по допомогу до фахівця не є ознакою безпорадності. Навпаки, це свідчить про турботу про себе та своїх близьких.

Що буде після звернення до лікаря

У разі звернення людини з ознаками депресії, сімейний медик оцінить його стан.

Якщо депресію діагностують і вона матиме легку форму, лікар первинної ланки працюватиме над тим, щоб знизити рівень стресу та посилити соціальну підтримку.

Також він може розглянути, чи доцільно призначати антидепресанти, а головне, запропонує регулярний супровід. При потребі, пацієнта направлять до профільного спеціаліста.

Лікар побутує помилкове уявлення про те, що люди з депресією з легкістю можуть контролювати свої симптоми силою волі. Пацієнти з таким захворювань часто мають нереалістичне негативне ставлення до себе, свого життя та майбутнього. Їхня життєва ситуація може бути справді складною, але депресія викликає невиправдані думки про безпорадність. Ці думки, зазвичай, відступають із полегшенням симптомів депресії.

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Якщо ви чи ваші близькі помічають такі думки за собою, скажіть про них людині, якій довіряєте та одразу зверніться за допомогою.

Щоб знайти медзаклад первинної ланки, де можна отримати психологічну допомогу, зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Або скористайтеся дешбордом. У полі група послуг оберіть пакет “Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги”.

Додамо, що блищьким та рідним буває складно зрозуміти, що робити і як поводитися, якщо людина страждає від депресії.

Депресія може позбавити людину почуття власної гідності, надії чи щастя, вона робить повсякденне життя та роботу майже неможливими.

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