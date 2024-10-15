Брейкдансер 19 років крутився на голові та шокував наслідками – фото

У 30-річного брейкдансера, який практикував обертання на голові близько 19 років, на маківці голови утворилася випуклість.

Про це пише Oddity Central.

Згідно з медичним дослідженням, нещодавно опублікованим у журналі BMJ Case Reports, обертання на голові як частина тренувань з брейкдансу може спричинити появу безволосих шишок на голові у танцюристів. Ці неестетичні випуклості іноді асоціюються з випадінням волосся і можуть боліти. У нещодавно задокументованому випадку пацієнт повідомив, що крутився на голові від двох до семи хвилин, приблизно п'ять разів на тиждень. Він помітив шишку нещодавно, але сказав лікарям, що за останні п'ять років вона збільшилася і стала болісною на дотик.

"Наявність ураження і пов'язаний з ним дискомфорт були естетично неприємними для пацієнта, але виступ не заважав йому продовжувати крутитися на голові", - зазначили лікарі чоловіка.

Наслідки брейкдансу / Фото: BMJ Case Reports

Вивчивши опуклість і провівши структурне сканування черепа пацієнта, лікарі визначили, що між шкірою і черепом затиснуте м'яке утворення, а також те, що шкіра над утворенням і кістка під ним значно товщі, ніж тканини, що їх оточують. Вони вирішили видалити пухлину хірургічним шляхом, а також поголити голову чоловіка до рівня тканин, що її оточують.

Цей дивний стан, пов'язаний з брейкдансом, лише зрідка був науково задокументований, але, очевидно, добре відомий серед танцівників, хоча його поширеність все ще невідома. Німецьке дослідження показало, що зі 100 опитаних брейкдансерів у 31% випало волосся, у 24% з'явилися безболісні шишки на голові, а у 37 з них – запалення шкіри голови.

Обмежені дослідження так званої "дірки внаслідок обертання на голові" свідчать про те, що практика обертання більш ніж трьох разів на тиждень, навіть протягом декількох хвилин, пов'язана з високим ризиком випадіння волосся, порівняно з рідкісними заняттями цим рухом.

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