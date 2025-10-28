ТСН у соціальних мережах

Здоров’я
98
Броколі: що дає капуста вашому організму

Дієтологи радять обов’язково додавати у меню дорослих і дітей броколі, бо вона багата на вітаміни і мінерали, зокрема, вітаміни А, С і К, В6, В9, які є важливі для роботи імунної, кровоносної систем, зору, розвитку мозку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Броколі

Броколі / © Pixabay

Броколі — це зелений овоч із сімейства хрестоцвітих, який нагадує мініатюрне дерево.

Кому і чим корисна броколі

Цей овоч корисний людям, які страждають від серцево-судинних захворювань. Він зміцнює стінки судин і служить для профілактики інфарктів та інсультів. Антиоксиданти, які надходять із зелених овочів, запобігають серцевим захворюванням, зміцнюючи кровоносні судини та зменшуючи зростання жирових відкладень на їх стінках.

Броколі обов’язково варто включати у раціон діабетиків, бо вона допомагає нормалізувати рівень цукру в крові, а також зміцнити нервову систему, позбутися дратівливості і стресу.

Броколі містить сульфорафан, потужний антиоксидант, який має велику ефективність у боротьбі з окисним стресом та зниженні ризику виникнення хронічних захворювань. Сульфорафан сприяє виведенню токсинів та захищає клітини від ушкоджень.

Броколі містить потужний компонент - сінегрін, який відзначається своєю високою антиоксидантною активністю. Антиоксиданти допомагають боротися зі стресом вільних радикалів, запобігаючи пошкодженню клітин та зменшуючи ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання. Крім того, сінегрін визнаний за свою здатність підтримувати здоров’я шкіри, сприяючи її молодшому вигляду та запобігаючи передчасному старінню.

Ще одним ключовим антиоксидантом у броколі є глюкорафанін. Цей компонент виявляє себе як потужний інгібітор вільних радикалів, що допомагає у попередженні окислювальних стресів та захищає клітини від прискореного старіння.

Велика кількість вітаміну C в броколі грає ключову роль у підтримці імунітету. Одночасно цей антиоксидант сприяє захисту клітин від ушкоджень, покращуючи стійкість організму до різних захворювань.

98
