"Будьте обережні!": лікар застерігає від "смертельної" тенденції догляду за шкірою з TikTok

Нещодавно в TikTok з'явилася нова тенденція, яка полягає у використанні ціаніду як профілактики від прищів і появи шрамів після них. Але лікарі застерігають від такого догляду за шкірою обличчя.

У виданні Express розповідають, що попри те, що на полицях магазинів сьогодні можна знайти велику кількість найновіших продуктів для догляду за шкірою, щотижня в TikTok з'являються поради щодо краси.

Хоча може здатися, що краще отримати пораду від людини, яка користувалася певним методом, лікар загальної практики LloydsPharmacy Online Doctor Ніл Пател застерігає: потрібно бути обережними з тенденціями догляду за шкірою, які ви бачите в соціальних мережах.

За словами лікаря, на платформі TikTok, наприклад, нещодавно з'явився лайфгак, який стверджує, що від прищів і шрамів після них чудово допомагають абрикосові кісточки. Ця порада викликає тривогу у експерта.

Відео вже переглянуло понад 400 тисяч осіб, також понад 77 тисяч поставили лайки. В ньому жінка припускає, що її чиста шкіра пов'язана з великою кількістю абрикосових кісточок, які вона з'їла в дитинстві. Вона також попереджає, щоб користувачі не намагалися протестувати це, адже, згідно з науковими висновками, після такого можна навіть померти.

Як пояснив лікар Пател, в абрикосових кісточках міститься особлива сполука, яка називається амігдалін. Після вживання вона в організмі перетворюється на ціанід. Як відомо, ціанід — швидкодійна, потенційно смертельна сполука, яка першкоджає здатності організму використовувати кисень.

Викликає занепокоєння також те, що довгострокове вживання абрикосових кісточок може викликати симптоми отруєння ціанідами, зокрема високий чи низький кров'яний тиск, кому, втрату свідомості, судоми, пошкодження легень і навіть смерть.

Хороша новина полягає в тому, що зазвичай продукти, в яких міститься ціанід, мають досить низькі дози цієї сполуки. Але саме від вживання абрикосових кісточок лікар застерігає, адже в Європейському агентстві з безпеки харчових продуктів зазначено, що вони серйозно підвищують ризик отруєння ціанідом.

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