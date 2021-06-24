Радуцький стверджує, що в Україні достатньо вакцини від коронавірусу

Радуцький стверджує, що в Україні достатньо вакцини від коронавірусу

На думку політика, для успішної вакцинації бракує бажання самих українців.

Україна законтрактувала достатню кількість доз вакцини від коронавірусу для всього населення. Про це голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький 24 червня заявив в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

За його словами, станом на сьогодні в Україні укладено контракти на 38 млн доз вакцини, а, окрім того, ведуться додаткові перемовини з виробниками.

“У нас є контракти з 5 виробниками вакцин: Pfizer, AstraZeneka (отримуємо з Південної Кореї, Італії), Novavax, CoronaVac. І ще ведуться перемовини із Johnson & Johnson та Moderna”, - перерахував Михайло Радуцький.

Такої кількості доз вакцини, запевняє політик, достатньо для проведення вакцинації, зважаючи на те, що частина українців уже перехворіла Covid-19, тож наразі щеплення не потребує.

"Сьогодні проблема не в наявності вакцин, а в бажанні людей вакцинуватися”, - підкреслив Радуцький.

Нагадаємо, що наприкінці травня вакцинуватися від коронавірусу були готові понад 60% українців. На початку року цей показник був на рівні максимум 40%.

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