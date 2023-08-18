Буряк корисний, але не всім: коли не можна їсти червоний овоч

Буряк — один з найбільш популярних овочів серед українців. Він містить багато вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Однак, є люди, яким не можна їсти червоний буряк. Все про користь і шкоду цього продукту читайте в матеріалі.

Що лікує червоний буряк

Буряк багатий антиоксидантами, які захищають клітини організму від шкідливого впливу вільних радикалів. Це також зміцнює імунітет, знизуючи ризик простудних захворювань. Особливо сильним антиоксидантом, який міститься в буряках, є бетаїн. Він сприятливо діє на здоров'я печінки, допомагає відновленню її клітин та захищає орган від шкідливого впливу.

Також в буряках є клітковина, яка сприяє хорошому травленю та насичує. Ця властивість овоча особливо корисна тим, хто хоче скинути вагу. Буряк додатково підтримує здорову мікрофлору кишківника та запобігають закрепам.

В буряках містяться нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту, що розширює судини і допомагає знизити артеріальний тиск. Тому вони вважається особливо корисним продуктом для підтримання здоров'я серцево-судинної системи та навіть можуть допомогти знизити ризик інфаркту.

Чим корисний буряк для жінок? Через велику кількість марганцю, бору та заліза він позитивно впливає на кров і допомагає відновити крововтрату після ментруації. Рекомендують вживати буряк і під час менопаузи, адже він допомагає відновити гормональне тло.

Фахівці стверджують, що сирий червоний буряк корисніший за варений, адже в ньому зберігається більше вітамінів та поживних речовин. Однак варений овоч не лише зберігає більшість вітамінів і мінералів, але й краще засвоюється за проблем з ШКТ, знижуючи вплив кислоти на кишківник.

Коли не можна їсти червоний буряк

Варений і сирий червоний буряк: користь і шкода / Фото: pixabay.com

Незважаючи на численні переваги червоного буряка для здоров'я, їсти цей овоч можна далеко не всім. Є люди, яким потрібно скоротити його вживання або й зовсім виключити буряк з раціону:

Сечокам'яна та жовчнокам'яна хвороба — через вміст оксалатів вживання буряків може сприяти утворенню каменів у сечовивідному та жовчовивідних шляхів;

— через вміст оксалатів вживання буряків може сприяти утворенню каменів у сечовивідному та жовчовивідних шляхів; Цукровий діабет — через вміст цукру та високий глікемічний індекс;

— через вміст цукру та високий глікемічний індекс; Хвороби шлунково-кишкового тракту — буряк має проносний ефект, тому може бути протипоказаний за синдрому подразненого кишківника та діареї;

— буряк має проносний ефект, тому може бути протипоказаний за синдрому подразненого кишківника та діареї; Гіпотонія — великі порції буряків можуть спричинити різке зниження артеріального тиску.

Скільки буряків можна з'їсти на день

Здоровій людині лікарі рекомендують вживати 100-200 грамів буряків щодня в будь-якому вигляді. Ввечері овоч також можна їсти, але постаратися зробити це за дві години до сну.

Буряки — корисні та поживні овочі, які містять чимало мінералів, вітамінів. Проте перед тим, як включити його до свого раціону, варто проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути можливих проблем зі здоров'ям.

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