Це прорив: вперше у світі дитину вилікували від смертельного раку мозку

Вперше у світі хлопчик-підліток був вилікуваний від агресивної та смертельної форми дитячого раку.

Про це пише ladbible.com.

Лукасу з Бельгії було лише шість років, коли він та його сім'я отримали жахливу новину про те, що у нього дифузна внутрішня гліома мосту (DIPG) — жорстока форма раку, яка має одні з найгірших показників виживання серед дитячих видів раку.

Медикам довелося повідомити його батькам новину про те, що їхній син навряд чи виживе. Однак через сім років у нього немає раку, пухлина повністю зникла, і він щаслива і здорова 13-річна дитина.

Його лікар Жак Грілл сказав, що юнак пройшов клінічні випробування хіміотерапевтичного препарату еверолімус, який раніше не використовувався для успішного лікування DIPG.

Він сказав: "Лукас перевершив усі шанси. Після серії МРТ я спостерігав, як пухлина повністю зникла".

Семеро інших дітей, які брали участь у тому ж дослідженні, тепер вважаються такими, що "довгочасно реагують", і протягом трьох років у них не було рецидивів, але Лукас — єдиний, чия пухлина повністю зникла.

Зазвичай променева терапія DIPG продовжує життя людини лише на три місяці. Поки що не до кінця зрозуміло, чому Лукас так добре відреагував на лікування.

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Доктор Грілл сказав: "Я не знаю жодного подібного йому випадку у світі".

Він припустив, що це може бути пов'язане з біологічними особливостями його пухлини: "Пухлина Лукаса мала надзвичайно рідкісну мутацію, яка, як ми вважаємо, зробила її клітини набагато чутливішими до препарату.

Вважається, що Лукас мав певну форму захворювання. Ми повинні зрозуміти, що і чому, щоб досягти медикаментозного відтворення на інших пацієнтах того, що сталося з ним природним шляхом".

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Наразі вчені вивчають генетичні аномалії пухлин пацієнтів та створюватимуть пухлинні "органоїди" в лабораторії. Команда сподівається відтворити генетичні відмінності Лукаса в органоїдах, щоб побачити, чи можна знищити пухлини так само, як це він зробив.

Дослідниця Марі-Енн Деблі сказала: "Наступним кроком буде пошук препарату, який надаватиме такий же вплив на пухлинні клітини, як і ці клітинні зміни".

Результати можуть стати величезним медичним проривом у лікуванні раку, але експерти попереджають, що це не буде швидким процесом.

"У середньому минає 10-15 років від моменту, коли перший препарат стане наркотиком – це довгий і затяжний процес", - додав Грілл.

Нагадаємо, нідерландець став найбільш довгоживучим пацієнтом у світі після трансплантації серця. Він отримав донорське серце 1984 року.

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