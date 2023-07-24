Це руйнує нашу печінку: що потрібно їсти, а від чого слід відмовитися

Як часто говорять – ми те, що ми їмо. Тому важливо свідомо підходити до свого щоденного раціону, щоб організм і всі внутрішні органи працювали належним чином. Найбільше від незбалансованого та неправильного харчування страждає наша печінка. Оскільки її найголовніша функція – детоксикація та участь в обміні речовин, тому потрібно докладати всіх зусиль для збереження цього органу здоровим. Що потрібно виключити з раціону, а що додати, щоб печінка безперебійно перетворювала шкідливі сполуки на корисні для нашого організму, - читайте далі.

Ознаки того, що печінка хворіє

Зранку маєте відчуття втоми, і це не залежить від того, скільки ви спали. Періодичні висипання на обличчі та спині. Захворювання суглобів. Частий головний біль. Пігментація шкіри. Алергічні реакції.

Що шкодить печінці?

Алкоголь. Навіть невелика доза алкоголю здатна зашкодити здоров’ю, оскільки в печінці накопичується жир. Цей орган допомагає «розщеплювати» алкогольні напої, а його надмірне вживання призводить до того, що печінка працює на межі своїх можливостей. Не варто також запивати алкогольні напої газованими, це лише ускладнює роботу печінці.

Навіть невелика доза алкоголю здатна зашкодити здоров’ю, оскільки в печінці накопичується жир. Цей орган допомагає «розщеплювати» алкогольні напої, а його надмірне вживання призводить до того, що печінка працює на межі своїх можливостей. Не варто також запивати алкогольні напої газованими, це лише ускладнює роботу печінці. Чіпси, сухарики та крекери. Вчені довели, що надмірне вживання солі негативно впливає на роботу печінки. Також снеки з рафінованими вуглеводами, кукурудзяним сиропом, високим вмістом фруктози перевантажують внутрішній орган. Тому це погані варіанти як для перекусу, так і для регулярного вживання.

Вчені довели, що надмірне вживання солі негативно впливає на роботу печінки. Також снеки з рафінованими вуглеводами, кукурудзяним сиропом, високим вмістом фруктози перевантажують внутрішній орган. Тому це погані варіанти як для перекусу, так і для регулярного вживання. Червоне м’ясо та ковбасні вироби. Надмірне вживання смаженого, копченого чи солоного м’яса шкодить печінці, бо в цих продуктах багато насичених жирів. Не слід зловживати ковбасними виробами, якщо бажаєте з’їсти смачний та корисний бутерброд, то краще його зробити із м’яса індички чи тунця.

Надмірне вживання смаженого, копченого чи солоного м’яса шкодить печінці, бо в цих продуктах багато насичених жирів. Не слід зловживати ковбасними виробами, якщо бажаєте з’їсти смачний та корисний бутерброд, то краще його зробити із м’яса індички чи тунця. Солодкі газовані напої. Не варто зловживати також газованими напоями. Оскільки вміст надто великої кількості цукру, штучних хімічних добавок та ароматизаторів шкодять печінці.

Не варто зловживати також газованими напоями. Оскільки вміст надто великої кількості цукру, штучних хімічних добавок та ароматизаторів шкодять печінці. Смажені продукти. Це фастфуд, напівфабрикати, смажена жирна домашня їжа – такі продукти потрібно вживати в обмеженій кількості чи взагалі виключити зі свого раціону. Бо великий вміст жиру та солі згубно впливають на внутрішній орган.

Які продукти потрібно їсти для здоров’я печінки

Для правильного функціонування печінки необхідне збалансоване харчування. У свій щоденний раціон варто включати овочі – капусту, червоний буряк, редьку, ріпу та редис. Потрібно їсти також зелень - всі види салатів, фрукти, ягоди, горіхи та бобові. До щоденного харчування варто включити продукти, які багаті на клітковину, яйця, нежирне м’ясо птиці, морську рибу та ікру.

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