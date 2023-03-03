Це врятує життя: як можна попередити рак завдяки одному простому способу

Здається, що профілактика онкологічних захворювань неможлива. Однак останні дослідження вчених довели, що можна попередити рак завдяки одному простому способу. Як саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Виявляється, що завдяки 150 активно проведеним хвилинам на тиждень можна отримати здорову і щасливу старість. Хоче вчені впевнені, що навіть менша фізична активність все ж допоможе провести ефективну профілактику раку.

В чому полягає профілактика онкологічних захворювань

Згідно з висновками епідеміологічного відділу Ради медичних досліджень Кембриджа, навіть ті люди, які не полюбляють надто часто займатися фізичними вправами, можуть розраховувати на ефективну профілактику раку. Позитивну тенденцію змогли зрозуміти після того, як проаналізували 196 попередніх досліджень.

У висновках йдеться, що ті люди, які займалися спортом вдвічі менше рекомендованої тижневої норми, все ж мали шанс отримати переваги для здоров'я. Навіть 10 хв активного руху щодня допоможе знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань (17%) і раку (зокрема ризики розвитку раку шиї та голови, кісткового мозку і крові знизилися на 14-26%, а ймовірніть росту пухлини в легенях, кишківнику, матці і грудях на 3-11%).

До того ж, можна поступово збільшувати час активності, щоб приблизити його до тижневої норми. За словами докторки Сорен Брейдж навіть невелика кількість руху краще, аніж жодного руху взагалі.

Що ж вчені розуміють під терміном "помірна активність"? Це навантаження, які не передбачають класичні фізичні вправи (біг, зарядка тощо). Достатньо просто трішки швидше прогулятися з роботи додому. Такі 10-хвилинні періоди легко включити в свій розпорядок дня. Це можуть бути:

танці;

прогулянка на велосипеді;

піша прогулянка;

гра в теніс.

Тим більше, що фізичні вправи будуть позитивно впливати на організм в будь-якому віці. Завдяки ним можна зменшити ризик ожиріння, інсульту, зменшити рівень цукру в крові, а також попередити інші захворювання. Зокрема, ішемічну хворобу серця, онкологічні, остеоартроз, цукровий діабет, деменцію тощо.

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