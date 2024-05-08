Цей чай допомагає нормалізувати тиск, поліпшити травлення та знизити запалення в організмі

Це — липовий чай, який відомий своїми цілющими властивостями. Його заварюють з квіток дерева — липи. Лікарі рекомендують обов’язково вживати його тим людям, які мають високий тиск, постійно перебувають у стані тривожності, мають проблеми зі сном. Оскільки напій містить флавоноїди та ефірні олії, він діє не гірше, ніж седативні препарати, але не шкодить організмові. Розповідаємо, яка ще користь липового чаю для здоров’я людини.

Яка користь липового чаю для здоров’я людини: що лікує

Знімає стрес і покращує настрій. Завдяки антиоксидантним компонентам, що містяться у квітках липи, чай здатен знімати тривожні стани, тому його дуже корисно пити перед сном.

Завдяки антиоксидантним компонентам, що містяться у квітках липи, чай здатен знімати тривожні стани, тому його дуже корисно пити перед сном. Протизапальна дія. Біологічно активні речовини, які містяться в напої, зміцнюють імунну систему і зменшують запальні процеси в організмі. Особливо корисним буде чай за умови застудних захворювань.

Біологічно активні речовини, які містяться в напої, зміцнюють імунну систему і зменшують запальні процеси в організмі. Особливо корисним буде чай за умови застудних захворювань. Налагоджує процеси травлення. Липовий чай містить поліфеноли, які стимулюють вироблення шлункового соку й активізують перистальтику кишківника. Тому напій здатен поліпшувати процеси травлення, розганяти метаболізм і запобігати хворобам шлунку та кишківника.

Липовий чай містить поліфеноли, які стимулюють вироблення шлункового соку й активізують перистальтику кишківника. Тому напій здатен поліпшувати процеси травлення, розганяти метаболізм і запобігати хворобам шлунку та кишківника. Нормалізує високий артеріальний тиск. Липовий цвіт містить кверцитин і рутин, які зміцнюють стінки кровоносних судин і покращують їхню еластичність. Тому липовий чай треба пити усім, хто має проблеми з тиском.

Липовий цвіт містить кверцитин і рутин, які зміцнюють стінки кровоносних судин і покращують їхню еластичність. Тому липовий чай треба пити усім, хто має проблеми з тиском. Антиоксидантна дія. Антиоксидантні сполуки, які містить липовий чай, допомагають захистити клітини організму від руйнування вільними радикалами. Тому напій нівелює ризики захворювання на всі види раку.

Антиоксидантні сполуки, які містить липовий чай, допомагають захистити клітини організму від руйнування вільними радикалами. Тому напій нівелює ризики захворювання на всі види раку. Покращує стан шкіри. Липовий чай містить достатню кількість вітаміну С, щоб допомогти їй оновитися і покращити пружність та еластичність. Регулярне вживання напою допоможе подовжити молодість і здоров’я вашої шкіри.

Липовий чай містить достатню кількість вітаміну С, щоб допомогти їй оновитися і покращити пружність та еластичність. Регулярне вживання напою допоможе подовжити молодість і здоров’я вашої шкіри. Покращує сон. Липовий чай містить речовини, що зміцнюють нервову систему, знімають напругу і мають заспокійливу дію. Тому напій варто пити перед тим, як лягати спати — це допоможе розслабитися і забезпечити глибокий, спокійний сон.

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